Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2024

Die letzte Woche vor Halloween steht an und so haben wir in unserer Releasevorschau natürlich so einige Horrorspiele. Aber die letzte volle Oktoberwoche will den Monat anscheinen mit einem Knall verabschieden und so erscheinen neben den Horrortiteln auch eine ganze Menge anderer Spiele. Wenn ihr also Angsthasen seid (wie ich) und Horror nichts für euch ist, gibt es genügend Alternativen.

Die letzte volle Oktoberwoche in der Releasevorschau

Altarium (PC) – 21. Oktober

Und es geht direkt los mit Horror in diesem asymmetrischen Shooter, wo vier Leute vor einem Monster flüchten müssen.

Speedollama (PC) – 21. Oktober

Ein rasanter Platforming-Shooter mit tierischen Protagonisten und überdrehtem Humor.

Worshippers of Cthulhu (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober

In diesem City Builder müsst ihr einen Cthulhu-Kult leiten und verwalten und die Kultstätten aufbauen.

Alan Wake II: The Lake House (PC, PS5, XSX) – 22. Oktober

Der zweite DLC zum erzählerischen Horror-Adventure.

Amanda the Adventurer 2 (PC) – 22. Oktober

Die Fortsetzung des verstörenden Horrorspiels über eine etwas andere TV-Kinderserie.

Awaken: Astral Blade (PC, PS5) – 22. Oktober

Ein düsteres Metroidvania mit beeindruckender visueller Darstellung und einer von einem Parasiten befallenen Protagonistin.

Batman: Arkham Shadow (MetaQuest) – 22. Oktober

Endlich ein neues Arkham-Abenteuer, allerdings nur in VR.

Dunjungle (PC) – 22. Oktober

In diesem Roguelite beschützt ihr als Affe euren Dschungel vor fiesen Monstern und Invasoren.

Fantasy Friends: Dream Worlds (PC, PS4, PS5, Switch) – 22. Oktober

Ein Puzzle Platformer für die eher jüngere, weibliche Spielgemeinschaft.

Forest Hills: The Last Year (PC) – 22. Oktober

Ein weiterer asymmetrischer Horrortitel, diesmal versuchen fünf Spieler*innen einem Killer zu entkommen.

Hatch Tales: A Heroic Hookshot Adventure (Switch) – 22. Oktober

Ein knuffiger 2D-Puzzle Platformer über einen flugunfähigen Vogel und seinem Greifhaken.

Lynked: Banner of the Spark (PC) – 22. Oktober

Ein kooperatives Roguelite mit Hack’n’Slash Gameplay gepaart mit City Builder-Elementen.

No More Room In Hell 2 (PC) – 22. Oktober

Ihr und sieben andere Mitspieler*innen gegen Horden von Zombies in düsteren Umgebungen.

Streets of Rogue 2 (PC) – 22. Oktober

Eine riesige Pixel-Sandbox, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt.

Terrorbytes (PC) – 22. Oktober

In diesem etwas leichtherzigeren Koop-Horrorspiel sind vier Teenager in einem Arcade-Automaten gefangen.

The Axis Unseen (PC) – 22. Oktober

Das Spiel bezeichnet sich selbst als „Heavy Metal Horror Game“, in dem ihr verschiedene Monster aus der Folklore jagen müsst, dabei allerdings auch selbst gejagt werdet.

Total Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 22. Oktober

Ein sehr an Portal erinnernder First Person Puzzler, bei dem ihr einer KI bei komplexen Rätseln helft.

Virballs (PC) – 22. Oktober

In einen fetten Kampfanzug gepresst müsst ihr exotische Planeten von ekeligen Virenbällen befreien.

BAN: The Prologue of GUCHA GUCHA (PC) – 23. Oktober

Ein echt abgedrehtes Horrorspiel aus Japan, mehr müsst ihr nicht wissen, glaubt mir.

Blackthorn Arena: Reforged (PC) – 23. Oktober

Das Rollenspiel von 2020 komplett überarbeitet und mit allen erschienenen DLCs sowie neuen Inhalten.

Rivals of Aether 2 (PC) – 23. Oktober

Die Fortsetzung des Indie-Kampfspiels, welches stark von Super Smash Bros. inspiriert wurde.

SINce Memories: Off the Starry Sky (PC, PS4, Switch) – 23. Oktober

Eine Visual Novel, in der ihr nach dem Tod eurer Schwester eine alte Villa restaurieren möchtet, dies jedoch nicht alleine tun könnt.

Vambrace: Dungeon Monarch (PC) – 23. Oktober

In diesem Spiel werden Deck Building, Tower Defense und rundenbasiertes Taktik-Gameplay kombiniert.

Vendetta Forever (MetaQuest, PS5) – 23. Oktober

Ein VR-Actionspiel mit einem Liebesbrief an das klassische Actionkino.

While We Wait Here (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 23. Oktober

Ihr bedient in einem Diner eure letzten Kunden vor dem Ende der Welt.

Dark Hours (PC) – 24. Oktober

In diesem Koop-Horrorspiel spielt ihr vier Einbrecher, die in einem Museum nicht nur so viel Loot wie möglich abgreifen müssen, sondern auch vor einer finsteren Macht flüchten.

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, XSX) – 24. Oktober

Ein rundenbasiertes Rollenspiel angesiedelt im Goldenen Piratenzeitalter.

Puppet House (PC, PS5, XSX) – 24. Oktober

Puppen sind doch mit das Schlimmste im Horror-Genre, oder? Perfekt, dass ihr in diesem Spiel im Haus eines verstorbenen Bauchredners gefangen seid.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (PC, PS4, PS5, Switch) – 24. Oktober

Ein Remake des taktischen Militär-Rollenspiels, welches Anfang der 2000er erschien.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PC, PS4, PS5, Switch) – 24. Oktober

Ein komplettes 3D-Remake des JRPGs von 1993.

Slay the Princess: The Pristine Cut (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 24. Oktober

Eine Neuauflage des Adventures mit neuen Kapiteln, neuen Assets und einem neuen Ende.

Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 24. Oktober

Erneut geht es nach Schlumpfhausen, diesmal spielen die Träume unserer blauen Freunde eine wichtige Rolle.

The World of Kungfu: Dragon and Eagle (PC, Switch) – 24. Oktober

Ein taktisches, rundenbasiertes Wuxia RPG.

Underground Garage (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 24. Oktober

In diesem Autospiel geht es weniger um Rennen, sondern vielmehr um das Tuning der Karren.

Voidwrought (PC, Switch) – 24. Oktober

Ein handgezeichneter, fordernder 2D-Platformer mit düsteren, folklorischen Horror-Elementen.

Windblown (PC) – 24. Oktober

Ein rasantes Action-Roguelike von den Machern von Dead Cells.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Oktober

Eine Neuveröffentlichung der Jubiläums-Compilation mit neuen Inhalten.

Barbie Project Friendship (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Oktober

Ein kooperatives Barbie-Spiel.

Call of Duty: Black Ops 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 25. Oktober

Ich denke hierzu muss ich nicht viel sagen, es ist halt das neue COD.

Sonic x Shadow Generations (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Oktober

Eine erweiterte Version von Sonic Generations aus 2011, mit neuen Standalone-Inhalten mit Shadow.

Tower of Madness (PC) – 25. Oktober

Ein psychologisches Horrorspiel, wo ihr als Cowboy einen schwebenden Turm erklimmt, dabei Monstern ausweicht und euren Geist klar halten müssten.

Wild Country (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Oktober

Ein knuffiges, kinderfreundliches Kartenspiel mit tierischen Figuren und City Builder-Elementen.

So, einmal tief durchatmen, die Releasevorschau für diese Woche hätten wir geschafft. Nächste Woche ist Halloween und wir sind natürlich wieder mit der nächsten Ausgabe der Releasevorschau für euch am Start. Also besorgt euch schon mal Süßes sonst gibt’s Saures.

Titelbild: 2024 © Activision | 2024 © SEGA

