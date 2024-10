Silent Hill 2 Remake – Neuer Patch soll Performance-Probleme verbessern

Das Silent Hill 2 Remake hat insbesondere auf dem PC ziemliche Schwierigkeiten was die Performance angeht. Umso erfreulicher dürfte die Nachricht sein, dass Konami einen Patch veröffentlicht hat, der für Besserung sorgen soll. Aber auch die PS5-Fassung wird etwas optimiert.

Silent Hill 2 Remake bekommt Update 1.04

Die Performance des SH2 Remakes macht im Netz die Runde. Framerate-Einbrüche und vor allem Probleme mit FSR und DLSS waren immer wieder Thema. Dazu hat die Community schon zahlreiche Guides und Mods diskutiert, die das Problem beheben sollen. Doch Update 1.04 soll Abhilfe schaffen. Konami hat einen neuen Patch veröffentlicht. So führt das Update FSR 3.1.1 ein führt ermöglicht AMD Fluid Motion Frames. Neben DLSS-Optimierungen werden viele Grafik und Leistungsaspekte angepasst. Dazu löst der Patch einige bekannte Grafikprobleme, wie die sichtbaren Debug-Nummern im Uhrenraum, das verzerrte Spiegelbild von James, aber auch einige Audio-Bugs gehören nun der Vergangenheit an. Außerdem optimiert der Patch die Steam Deck Kompatibilität. Es wird sich in den nächsten Tagen also zeigen, wie gut das Update tatsächlich greift und an welchen Stellen Konami nochmal Hand anlegen muss. Den kompletten Changelog für PC und PS5 steht ihr auf der offiziellen Website.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Keine Produkte gefunden.

Quelle: Konami

Videoquelle: YouTube via Konami

Bild 2024 © Konami