Netflix – AAA-Spielestudio wird geschlossen

Netflix hatte vor wenigen Jahren große Ambitionen und Pläne in Richtung „Gaming“ adressiert und viel Geld investiert. Die erste große Investition floppte jedoch jetzt. Netflix schließt „Team Blue“, ein großes und neues AAA-Studio mit prominenten Namen. Eine Abkehr von Videospielen soll das aber noch nicht sein.

Netflix schließt Studio mit Ex-Halo Mitarbeiter

Der bekannte Streaming-Anbieter hat mit dem nun geschlossenen Studio große Pläne. Es sollte an einem AAA Game gewerkelt werden und dafür sammelte man prominente Namen in der Branche. Unter anderem Joseph Staten, der zuletzt die Story des ersten Destiny verantwortet und an Halo: Infinite mitarbeitete. Chacko Sonny, der zuvor bei Blizzard der Executive Producer von Overwatch war, arbeitete ebenfalls bei Team Blue. Diese und weitere große Namen müssen sich nun neuen Herausforderungen widmen. Woran sie zuletzt konkret gearbeitet haben, ist ungewiss. Konkrete Infos gab es hierzu nicht und dürften sicherlich bald ans Tageslicht kommen. Es sollte sich wohl um ein AAA-Projekt handeln, welches plattformübergreifend geplant war. Doch Gaming per se ist nicht vom Tisch. Mobile Games werden nach wie vor weiter aus dem eigenen Haus entwickelt werden. Dadurch könnte es sich nun um eine reine „Mobile-Strategie“ handeln, die der Streaming-Dienst verfolgt. Ob alle Mitarbeitenden in die bestehenden Studios integriert werden oder gekündigt wurden, wurde noch nicht angekündigt.

Quelle: Gamefile

Bild 2024 © Netflix