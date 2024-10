Nintendo World Championships: NES Edition – Streamer Showdown steigt in Paris

Die europäische Speedrunner-Community dürfte diese Woche ihre Augen auf Paris gerichtet haben. Dort findet am 26. Oktober der Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown statt. In unterschiedlichen NES-Klassikern treten insgesamt acht Vertreter aus den unterschiedlichsten Ecken Europas gegeneinander an, um zum Retro-Speedrun-Champion gekürt zu werden. Aus Deutschland tritt ein bekanntes Gesicht der Rocket Beans Familie an.

Matthias Rosenkranz tritt für Deutschland an

Die acht Teilnehmer des Streamer Showdowns werden in Paris zunächst in zwei Vierergruppen gegeneinander antreten. Es gilt sich in den Kult-Klassikern Super Mario Bros. 2, Zelda II – The Adventure of Link, Super Mario Bros. 3 und Kirby’s Adventure zu beweisen. Die beiden schnellsten Streamer jeder Gruppe treten im alles entscheidenden Finale gegeneinander an.

Dort siegt, wer als erstes Donkey Kong und Super Mario Bros. in ihrer Gesamtheit sowie die erste Welt von Super Mario Bros. 3 bewältigt. Das Teilnehmerfeld ist gespickt mit Streamerinnen und Streamern aus ganz Europa.

Matthias Rosenkranz (Rocket Beans TV, Deutschland)

Mynthos (Frankreich)

RayBacon (Spanien)

Josephyr (Vereinigtes Königreich)

Vikingplays (Italien)

AnnieFuchsia (Schweden)

Seto (Polen)

Samora (Niederlande)

Den deutschen Vertreter Matthias Rosenkranz dürften Anhänger der Rocket Beans-Community durchaus kennen. Aktuell trainiert er fleißig auf dem YouTube-Kanal der Hamburger. Fest steht, dass es definitiv ein spannender Wettkampf werden dürfte. Wir drücken Matthias die Daumen und wünschen allen Teilnehmer*innen sowie den Zuschauern viel Spaß!

