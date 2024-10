Rayman – Ehemalige Prince of Persia-Entwickler*innen arbeiten wohl an einem Remake

Rayman sollte eigentlich das Maskottchen von Ubisoft sein, doch der letzte Ableger Legends erschien 2013. Bis auf ein paar Nebenauftritte, etwa im DLC zu Mario + Rabbids: Spark of Hope, ist der gliederlose Kerl in der Versenkung verschwunden. Einige Unruhen und interne Verschiebungen innerhalb von Ubisoft deuten nun jedoch darauf hin, dass er vielleicht bald zurück kommen könnte.

Bekommen wir ein Remake des allerersten Rayman?

Der erste Teil der Platformer-Reihe erschien 1995 für den Atari Jaguar, die Playstation, den SEGA Saturn und den PC, damals noch spezifisch für MS-DOS. Soll heißen, nächstes Jahr wird runder Geburtstag gefeiert, der 30. steht vor der Tür. Ein Jubiläum ist immer ein guter Grund für ein neues Spiel, doch so eine haltlose Vermutung reicht natürlich nicht aus, dass wir jetzt darüber berichten.

So haben interne Quellen zunächst bekannt gegeben, dass das Entwicklerteam vom großartigen Prince of Persia: The Lost Crown aufgelöst wurde. Ihren Job bei Ubisoft haben sie jedoch nicht verloren, sie sollen lediglich in ein anderes Team umstrukturiert worden sein. Unter dem Codenamen „Project Steambot“ soll an einem Remake des ersten Rayman-Spiels gearbeitet werden.

In beratender Form an Bord sein soll der Schöpfer der Reihe, Michel Ancel. Dies stößt bei einigen jedoch ein wenig übel auf, war Ancel doch in das 2020 groß bekannt gewordene Debakel von toxischer Führung bei Ubisoft verwickelt. Nun wirkt er jedenfalls anscheinend am neuen Projekt mit, wie gesagt jedoch nur als Berater. 2020 beendete er seine aktive Karriere in der Videospielindustrie.

Es wird geschätzt, dass ca. 12 Leute des Prince of Persia-Teams nun an diesem Remake arbeiten sollen. Nach über 11 Jahren wäre es auch mal wieder Zeit für einen neuen Auftritt von Ubisofts Maskottchen, damit er sich diesen Titel auch verdienen kann.

