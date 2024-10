Neue Disney Dreamlight Valley Präsentation steht an!

In wenigen Tagen ist es wieder soweit und Disney Dreamlight Valley bietet euch eine neue Präsentation. Wie versprochen wird es dort Informationen zur Zukunft des Tals und dessen Bewohner*innen geben.

Alle Fakten zur Dreamlight Valley Präsentation

Am Dienstag den 29. Oktober ab 18 Uhr unserer Zeit könnt ihr die Präsentation im Stream verfolgen. Insgesamt wird der Stream auf diesen vier Kanälen des Spiels zu sehen sein: Twitch, YouTube, TikTok und Facebook. Beim letzten Mal wurde bereits angekündigt, dass es im Herbst eine Präsentation mit vielen Neuerungen und Überraschungen geben wird. Was es damit auf sich hat und was uns erwartet, erfahren wird am Dienstag.

Solange gibt es noch den aktuellen Sternenpfad „Nächtliche Show“ mit Rockstar-Equipment, das aktuellste Update „Dschungelausflug“ mit Timon und Pumbaa und die Halloween-Saison im Tal zu erleben. Vielleicht gibt es nächste Woche dann schon neue Infos zu weiteren Updates, Specials und Charakteren aus dem Disney-Universum.

Quelle: Disney Dreamlight Valley via YouTube

Titelbild: ©Gameloft