Ubisoft – Rayman-Schöpfer Michel Ancel beendet seine Videospielkarriere

Die Videospielszene verliert eines seiner größten Gesichter: Seit über 30 Jahren war Michel Ancel bei Ubisoft tätig, nun ist Schluss mit der Videospielentwicklung. Ruhm in der Szene erhielt Ancel natürlich mit der Schöpfung von Rayman, eine der bekanntesten Videospielfiguren überhaupt. Ancels noch offene Projekte, darunter das heiß erwartete Beyond Good & Evil 2, werden wie geplant weiterentwickelt.

Ancel verabschiedet sich von Ubisoft und der Spieleindustrie

Ancel begann seine Arbeit beim französischen Entwickler- und Publishing-Studio im Alter von 17 Jahren. 1992 begann er mit der Arbeit am ersten Rayman, welches einschlagen sollte wie eine Bombe. Auch für das durchaus beliebte Beyond Good & Evil zeigt sich Ancel verantwortlich. 2017 kündigte er stolz den lang ersehnten Nachfolger an, nun wird er an den restlichen Entwicklungsarbeiten nicht länger mitwirken.

Sowohl Beyond Good & Evil 2 als auch das Open World-Survivalspiel “Wild” von Entwickler Wild Sheep Studios sind zwei Projekte, die Ancel zurücklässt. Beide seien jedoch, so verkündete er per Instagram, in guten Händen und man dürfe sich auf schöne Sachen freuen. Das Entwicklerteam von Beyond Good & Evil 2 bestätigte, dass Ancel bereits seit längerer Zeit nicht mehr involviert ist, die Arbeiten jedoch stetig voranschreiten.

Ancel selbst zieht sich aus der Videospielwelt zurück und widmet sich seiner zweiten Leidenschaft: Die Tierwelt. Er wird in einem Naturreservat mit wilden Tieren arbeiten.

https://www.instagram.com/p/CFRbPpnqCxu/

Quelle: Polygon