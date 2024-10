Wuchang: Fallen Feathers – Das nächste chinesische Soulslike ist schon in Aussicht

Während Black Myth Wukong, das erste Soulslike aus China, den Markt ordentlich aufmischt, steht mit Wuchang: Fallen Feathers der nächste chinesische Genrevertreter in den Startlöchern, diesmal vom Entwicklerstudio Leenzee Games. Es gibt aber auch genug Platz für mehrere Spiele dieser Art, immerhin hat die chinesische Mythologie so viel zu bieten, was für grandiose Soulslike-Bosse verwendet werden kann. Und auch das neue Spiel steht Wukong in nichts nach.

Allerlei bizarre Kreaturen warten in Wuchang: Fallen Feathers auf euch

Das Spiel spielt zeitlich in der Ming-Dynastie Chinas, also irgendwo zwischen 1368 und 1644. Allerdings darf man anzweifeln, ob es auch in der Realität fiese Insektenmonster, magische Fuchswesen und groteske, riesige fleischfressende Pflanzen gab. Jedenfalls warten diese und noch viele weitere obskure Monster darauf, von euch niedergemetzelt zu werden.

Und dazu habt ihr alle nötigen Werkzeuge, wie uns der Trailer zeigt. Brennende Katanas, elektrisierende Blitzsäbel und ein Gatling Gun-Stab sind da nur ein Auszug des Waffenarsenals. Ebenfalls können wir allem Anschein nach auch mit einigen magischen Fähigkeiten zu Werke gehen, um den Monstern im Spiel ordentlich zuzusetzen.

Wuchang: Fallen Feathers punktet vor allem auch dort, wo Black Myth Wukong scheint: Die Präsentation ist phänomenal. Die Landschaften sollen originalgetreu nachgebildet worden sein und die Designs vieler Kreaturen wurden mit einer Mischung aus chinesischer Mythologie und dem Cthulu-Mythos von H.P. Lovecraft erschaffen. Stilistisch ist das Spiel also schon mal eine 10.

Ob es spielerisch auf fordernd genug für den gemeinen Soulslike-Veteranen ist, das wird sich 2025 zeigen, wenn es für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Leenzee Games

Keine Produkte gefunden.

Quelle: Xbox