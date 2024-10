The Legend of Baboo – Ein Junge und sein Hund gehen auf ein magisches Abenteuer

Ein Junge mit einem magischen Stab, der auf einem großen Hund reitet und fiese Dämonen bekämpft, das alles soll in The Legend of Baboo geboten werden. Das erste Action-Adventure vom türkischen Entwicklerstudio Permanent Way verspricht ein aufregendes Abenteuer zu werden. Die gezeigten Spielszenen versprechen ein Zelda-ähnliches Action-Adventure.

Die wichtigste Frage: Wird man den Hund in The Legend of Baboo streicheln können?

Wir gehen mal stark davon aus, immerhin scheint er unser treuester Begleiter zu sein. Was wir aus dem gezeigten Bildmaterial des Trailers entnehmen können ist, dass eine mystische, teils düstere Geschichte erzählt wird, die gleichzeitig liebevoll und knuffig sein kann. Unser Protagonist und sein vierbeiniger Freund müssen sich anscheinend einer Horde finsterer Dämonen stellen, doch besitzen dafür starke magische Fähigkeiten. Der Hund wird uns sogar im Kampf unterstützen, wie wir in einer Szene des Trailers sehen können.

Generell kann man beim gezeigten Gameplay davon ausgehen, dass alle Kernelemente eines guten Action-Adventures vorhanden sein werden. Ihr kämpft gegen Monster, löst Rätsel in großen Tempeln und springt und klettert durch die Umgebung. Wir blicken zuversichtlich auf das Spiel, da es ein familienfreundliches, spaßiges Abenteuer verspricht. 2025 kommt The Legend of Baboo dann auf die Xbox Series X|S und den PC.

Titelbild: 2024 © Permanent Way/ Midwest Games

Quelle: Xbox