MOUSE P.I. For Hire – Bewegtbildmaterial zum Cartoon-Shooter

Wir haben bereits auf der gamescom 2024 MOUSE P.I. For Hire angespielt und euch von unserem Ersteindruck berichtet. Nun haben wir einen neuen Teaser-Trailer, der euch gutes Bewegtbildmaterial präsentiert und euch die Hauptaufgaben des Spiels vorstellt. Und Spoiler: Es geht nicht nur ums Schießen, auch wenn es vorrangig ein Ego-Shooter ist.

MOUSE P.I. For Hire mit gutem Gameplay-Mix

Wie der Name des Spiels bereits verrät, spielen wir einen Privatermittler. Dieser heißt Rocky Ford und verfolgt gnadenlos die Spuren von Ganoven wie dem Alligator Vic Gatore, um die Straßen seiner Stadt Mouseberg sauber zu halten.

Der Trailer zeigt ein Level, in welchem wir den guten bzw. bösen Mr. Gatore suchen. Geboten wird uns ein bunter, nun, eher schwarz-weißer Mix aus Shooter- und Platforming-Gameplay. Aber auch unsere detektivischen Fähigkeiten müssen wir unter Beweis stellen. Wichtige Hinweise müssen wir fotografieren und an unserer Pinwand die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Haben wir Vic Gatore in der Kanalisation schließlich ausfindig gemacht, kommt es zum Bosskampf.

Uns hat MOUSE P.I. For Hire bereits jetzt überzeugt, sowohl mit dem gezeigten Gameplay als auch mit seiner Präsentation im Rubber Hose Animation-Stil sowie starker Inspiration von Bioshock. Im nächsten Jahr können wir Mouseberg dann selbst einen Besuch abstatten, wenn das Spiel für die Xbox X|S und den PC erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Fumi Games

Keine Produkte gefunden.

Quelle: Xbox