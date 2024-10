Subnautica 2 – Es wird wieder in Spielwelten eingetaucht

Leute mit Thalassophobie, also der Angst vor tiefen Gewässern, müssen nun ganz tapfer sein, denn Subnautica 2 steht in den Startlöchern. Soll heißen ein weiteres Mal erhalten wir die Möglichkeit, in einem U-Boot eine wunderschöne und gleichzeitig gefährliche Unterwasserwelt zu erkunden.

Die 2 in Subnautica 2 steht für „zu zweit abtauchen“

In Subnautica 2 erkunden die Spieler eine völlig neue außerirdische Ozeanwelt voller lebendiger Biome, seltsamer Kreaturen und versteckter Geheimnisse. Dabei könnt ihr Werkzeuge herstellen, eigene Basen bauen und die Tiefen einer außerirdischen Unterwasserwelt erkunden.

Das Spiel wird offiziell den Multiplayer-Koop einführen und damit eine neue Möglichkeit bieten, das Abenteuer zusammen zu erleben. Bis zu vier Spieler*innen können gemeinsam die riesigen Ozeane erforschen und zusammenarbeiten, um sich den gegebenen Herausforderungen zu stellen. Es wird neue Biome geben, von hoch aufragenden Unterwasserklippen bis hin zu üppigen Korallenfeldern, die jeweils mit einzigartigen Kreaturen und verborgenen Geheimnissen gefüllt sind.

Subnautica 2 wird in 2025 im Early Access für Steam, den Epic Games Store, Xbox Series X|S, den Windows Store und mit dem Xbox Game Pass verfügbar sein.

