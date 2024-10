Nintendo Sound Clock Alarmo – Mit diesem neuen Stück Hardware hat keiner gerechnet

Fans von Nintendo warten jetzt schon eine geraume Zeit auf die Ankündigung zum Switch-Nachfolger. Etliche Leaks lassen uns ungeduldig auf unseren Stühlen hin- und herrutschen. Und nun kam tatsächlich eine Ankündigung für neue Hardware, eine neue Konsole ist es allerdings nicht. Stattdessen möchte man bei Big N wohl dafür sorgen, dass wir trotz langer Zockersessions pünktlich aus dem Bett kommen.

Das ist die Nintendo Sound Clock Alarmo

Ja, ihr habt richtig gelesen, Nintendo bringt einen Wecker auf den Markt. Er heißt Sound Clock Alarmo und soll euch mit Klängen aus verschiedenen Nintendo-Spielen aus dem Schlaf holen. Insgesamt gibt es aktuell fünf Themen basierend auf Spielen, die auf dem Wecker vorinstalliert sind: Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aber der Wecker spielt nicht nur Videospielmusik ab, er hat auch einen Scanner, mit dem er euren Schlaf analysiert. Damit zeigt er euch auch Statistiken über euren Schlaf an und spielt bei eurem Aufwachen auch verschiedene Geräusche aus den Spielen ab, je nachdem wie ihr euch im Bett bewegt. Seid ihr aufgestanden, spielt der Wecker für euch eine Siegesmelodie.

Neben den fünf einstellbaren Themen sollen noch weitere Folgen, die man per Internetverbindung herunterladen kann. Der Wecker verfügt nebenbei auch noch über weitere Funktionen. So zeigen auch die Figuren aus den Spielen immer die volle Stunde mit einem Geräusch an und Schlummerklänge sollen euch beim Einschlafen helfen.

Die Nintendo Sound Clock Alarmo wird zunächst exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder im My Nintendo Store erhältlich sein. Preislich liegt das gute Stück bei 99,99 $, also umgerechnet etwas über 90 €.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo