Super Mario Party Jamboree – Triple A-Titel zum Schnäppchenpreis

In der kommenden Woche ist es endlich soweit! Mit Super Mario Party Jamboree wird am 17. Oktober 2024 das bislang umfangreichste Mario Party aller Zeiten veröffentlicht. Zur Freude der Fans beweist Nintendo zudem in letzter Zeit, dass auch ihre ganz großen Titel potentielle Schnäppchen sein können. Bereits The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurde zur Veröffentlichung nicht für die üblichen 59,99 Euro verkauft. Nun ist bekannt, dass auch der anstehende Party-Hit bereits jetzt zum Schnäppchenpreis zu haben ist.

Überall im Angebot, außer im E-Shop

So gern ich die Rabatt-Abteilung im Nintendo Switch E-Shop auch mag, auf große Angebote bei originalen Nintendo Spielen wartet man dort oft vergebens. So ist es keine Überraschung, dass Super Mario Party Jamboree von Beginn an 59,99 Euro kostet. Ganz im Gegensatz dazu kann man sich bei den Onlinehändlern Amazon und Media Markt / Saturn über einen ordentlichen Rabatt zum Start freuen.

Bereits der im September veröffentlichte Triple A-Titel The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom war bei den eben genannten Händlern zum Start für 47,99 Euro zu haben. Gleiches gilt nun auch für Super Mario Party Jamboree. Für den angekündigten Umfang definitiv ein fairer Preis für alle Party-Fans.

Quelle: Nintendo DE via YouTube

Titelbild: © 2024 Nintendo

