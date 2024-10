Nintendo – Ein neuer Leak: Den nächsten Titel hat’s erwischt

Der japanische Spielehersteller Nintendo hat sei Urzeiten mit Emulatoren, Nachahmern und vorzeitigen Veröffentlichungen zu kämpfen. Gegen alle Seiten wird versucht, rechtliche Schritte einzuleiten. So wurde der Nintendo Emulator Yuzu verklagt, der Pokemon-Klon Palworld musste sich ebenfalls in einem Rechtsstreit behaupten und nun hat es den nächsten großen Nintendo-Titel erwischt, der bereits vor der offiziellen Veröffentlichung spielbar sein soll.

Aller Voraussicht nach hat es den anstehenden Party-Hit Super Mario Party Jamboree nun erwischt. Wie mehrere Quellen berichten, sind bereits einige Versionen des anstehenden Nintendo-Titel im Umlauf. Auch die Game Rom soll online veröffentlicht worden sein. Wer sich also im Vorfeld nicht spoilern lassen will, sollte bis zum 17. Oktober mit Vorsicht im Internet unterwegs sein. Dann erscheint Super Mario Party Jamboree nämlich ganz offiziell.

I didn’t download it but I can confirm it is legit pic.twitter.com/ZPeYRQzIln

— Nintendeal (@Nintendeal) October 11, 2024