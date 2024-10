Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2024

Kurz und schmerzlos starten wir in die Releasevorschau, denn wir haben mal wieder keine Zeit zu verlieren. Eine Menge Spiele erscheinen in dieser Woche, darunter unter anderem ein heiß erwarteter DLC, ein heiß erwartetes Remake, ein heiß erwartetes Indie-Spiel, ein heiß erwartetes JRPG und ein heiß erwarteter Kampftitel. Ihr merkt also schon, wirklich eine volle Woche, die uns erwartet.

Eine vollgepackte Oktober-Ausgabe der Releasevorschau

Anima Flux (PC) – 7. Oktober

Ein Metroidvania, welches anders als viele seiner Genrekollegen im Koop durchgespielt werden kann.

Necro Story (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. Oktober

Ein drolliges RPG, in dem ihr einen Nekromanten spielt, soll heißen alle eure besiegten Gegner können Teil eurer Party werden.

Phoenix Springs (PC) – 7. Oktober

Ein klassisches Point’n’Click-Adventure in einem stilistischen Noir-Setting.

Rebots (PC) – 7. Oktober

Ein First Person Survival-Abenteuer, wo ihr eure Umgebung mit der Hilfe kleiner Roboter terraformt, bepflanzt und sogar Lieferaufträge für Aliens durchführt.

Dead Season (PC) – 8. Oktober

Ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem ihr eine Gruppe von Fremden durch eine Zombie-Apokalypse manövrieren müsst.

Diablo IV: Vessel of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 8. Oktober

Die lang ersehnte Erweiterung des Rollenspiels.

Silent Hill 2 Remake (PC, PS5) – 8. Oktober

23 Jahre nach dem Erscheinen des Horrorspiel-Klassikers kommt nun ein Remake.

Tower of Dreams (PC, Switch) – 8. Oktober

Ein fordernder Roguelike-Platformer, in welchem ihr auf eurem Schwert wie auf einem Pogostick umherspringt.

Duck Paradox (PC) – 8. Oktober

Ein Puzzlespiel, in welchem ihr mit abgelenkten Kugeln böse Versionen eurer Haustierente umbringen müsst.

Eine spezielle Version des Simulator-Klassikers, in dem es vorrangig um Schwertransporte geht.

Hidden in my Paradise (PC, Switch) – 9. Oktober

Finde Objekte, dekoriere und erfülle Missionen in diesem gemütlichen Wimmelbildspiel, in dem du deine kleinen Paradiese erschaffen kannst.

Shady Knight (PC) – 9. Oktober

Ein rasanter First Person-Action-Platformer, in welchem ihr akrobatische Bewegungen und Schwertkampf fließend miteinander kombiniert.

Amber Isle (PC, Switch) – 10. Oktober

Ihr führt einen Krämerladen in einem Dinosaurierdorf.

Backyard Baseball ’97 (PC) – 10. Oktober

Die knuffige Baseball-Simulation von 1997 neu aufgelegt.

Dagon: Complete Edition (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 10. Oktober

Eine Zusammenstellung von Horror-Adventures ganz nach dem Schema von H.P Lovecraft.

Metamorphosis VR (MetaQuest) – 10. Oktober

Ihr wurdet in eine Kakerlake verwandelt und müsst nun in diesem VR-Platformer durch die riesige Welt der Menschen finden.

Miss Rosen’s Wowtastic! Marching Band (Switch) – 10. Oktober

Ein Puzzler, in dem ihr die Gepäckstücke einer Marching Band in einen Koffer packen müsst.

Simulakros (PC) – 10. Oktober

Ein 3rd Person Roguelite Shooter, wo ihr mit euren Waffen gegen Horden von Robotern antretet.

Eine Hommage an Klassiker des JRPG-Genres mit Dogfights in den Lüften und einer wilden Luftpiratentruppe, die ihr zusammenstellt.

Storage Hunter Simulator (PC) – 10. Oktober

Basierend auf der beliebten TV-Show bietet ihr hier Geld auf einen Container, in dem sich die seltensten Schätze verbergen könnten.

Das neueste Kampfspiel im Dragon Ball-Universum.

Europa (PC, Switch) – 11. Oktober

Eine wunderschöne, bildhübsche offene Spielwelt wartet darauf, von euch erkundet zu werden.

Last Time I Saw You (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Oktober

Ein narratives, emotionales 2D-Adventure im Japan der 80er Jahre.

Metaphor ReFantazio (PC, PS4, PS5, XSX) – 11. Oktober

Das neue Rollenspiel der Persona-Macher, diesmal in einem Fantasy-Setting.

Nick Jr. Party Adventure (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Oktober

Ein kleiner, knuffiger Puzzle-Platformer für die kleinen Zocker*innen mit Figuren aus dem Nick Jr.-Programm.

Starship Troopers: Extermination (PC, PS5, XSX) – 11. Oktober

Nachdem Helldivers 2 bereits große Inspiration von Starship Troopers gezogen hatte und damit viel Erfolg verbuchen konnte, folgt nun der offizielle Lizenztitel.

Transformers: Galactic Trials (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Oktober

So wie die Transformers sowohl Autos als auch Roboter gleichzeitig sind, so müsst ihr auch in diesem Spiel sowohl Rennen fahren als auch in Roboterform kämpfen und herumballern.

Undisputed (PC, PS5, XSX) – 11. Oktober

Ein Box-Simulator, welcher sehr viel auf Realismus legt und den Sport gut in Spielform darstellen möchte.

So, und damit wären wir am Ende der Releasevorschau angelangt. Viele gute Titel, die Auswahl ist groß. Und auch wenn ihr einen dieser Titel herauspickt und zocken werdet, schaut auf jeden Fall trotzdem nächste Woche wieder vorbei, denn vielleicht haben wir da in der nächsten Ausgabe der Releasevorschau ja wieder ein, zwei Geheimtipps für euch.

Titelbild: 2024 © Atlus | 2024 © Blizzard

