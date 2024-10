Polaris 2024 – Auf diesen Teilnehmer könnt ihr euch besonders freuen

Freunde bald ist es soweit! Die Polaris 2024 steht in den Startlöchern. Schon bald öffnet die Messe rund um Videospiele und asiatischer Popkultur ihre Pforten. Vom 11. bis zum 13. Oktober könnt ihr in Hamburg die Messetage genießen. Wie jetzt bekannt wurde, dürft ihr euch dabei auch auf einen ganz besonderen Gast freuen, der ein besonders schönes Geschenk für euch dabei hat.

Nintendo ist Teil der Polaris 2024

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und dem anstehenden Super Mario Party Jamboree haut der japanische Spielehersteller Nintendo kurz vor dem Ende der Switch-Ära nochmal zwei ordentliche Bretter raus. Die Kirsche auf der Sahnetorte dürfte nun für viele Fans Nintendos bestätigte Teilnahme an der Polaris 2024 sein. Und das Line-Up enttäuscht nicht: Natürlich sind die eben angesprochenen Titel mit von der Partie. Das bedeutet, dass ihr das wohl größte Mario Party aller Zeiten bereits vor der Veröffentlichung anspielen könnt.

Ebenfalls mit von der Partie sind Titel wie Super Mario Bros. Wonders, Luigi’s Mansion 2 HD, Princess Peach: Showtime und Mario Kart 8 Deluxe. Wer übrigens noch Tickets für die Polaris ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die 3-Tagestickets sowie die Tagestickets für Samstag sind bereits ausverkauft. Für Freitag und für Sonntag können noch einzelne Tagestickets für jeweils 39 Euro das Stück gekauft werden.

Quelle: Pressemitteilung Nintendo

Titelbild: © Polaris 2024