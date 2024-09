Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 40.2024

Letzte Woche kehrte die Releasevorschau nach langer Pause zurück und hatte direkt eine vollgepackte Ausgabe mit 40 (!!!) Spielen für euch parat. Diese Woche starten wir in den Oktober und gehen es dabei etwas ruhiger an, mit „lediglich“ 22 Spielen. Aber auch wenn die Anzahl der erscheinenden Spiele sich fast halbiert hat, so heißt das ja nicht, dass da nix für euch dabei ist, oder? Also schauen wir mal, was die erste Oktoberwoche so zu bieten hat.

Der Gruselmonat Oktober beginnt in der Releasevorschau

NEODUEL: Backpack Monsters (PC) – 30. September

Ein Autobattler, welches sich wohl am besten mit Backpack Battles vergleichen lässt, nur dass ihr hier gezähmte Monster in eurem Rucksack anordnet und diese auch trainiert.

Rogue Waters (PC) – 30. September

Ein taktisches, rundenbasiertes Piraten-Roguelite.

Sonny Legacy Collection (PC) – 30. September

Die beliebten zwei Zombie-Flashgames in einer Sammlung vereint.

Starfield: Shattered Space (PC, XSX) – 30. September

Der erste DLC zu Bethesdas Weltraumabenteuer.

Zoochosis (PC) – 30. September

Ein Horrorspiel, in welchem ihr als Nachtwächter in einem Zoo Tiere identifizieren müsst, die von einem Virus befallen sind.

Master Detective Archives: Rain Code Plus (PC, PS5, XSX) – 1. Oktober

Eine Neuauflage des Switch-Titels von 2023, in welchem ihr als Detektiv in Ausbildung mit Amnesie gemeinsam mit einem euch verfolgenden Geist mysteriöse Fälle aufklärt.

NBBexe (PC) – 1. Oktober

Dieser Puzzle-Platformer beschreibt sich selbst als moderne Bomberman-Auflage mit Metroidvania-Elemententen.

Throne and Liberty (PC, PS5, XSX) – 1. Oktober

Ein Action-Adventure MMO, wo die besondere Fähigkeit eures Charakters es ist, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln.

Pinball Spire (PC) – 2. Oktober

Eine ganz spezielle Mischung aus Pinball und Action Adventure mit Metroidvania-Zügen.

Recycling Center Simulator (PC) – 2. Oktober

Jap, ihr habt es erraten, ein weiterer Alltagsberuf wird in einen Simulator verpackt, diesmal überwacht ihr den Ablauf eines Recycling-Centers.

The Strongest TOFU (PC) – 2. Oktober

Wer dachte, dass „I Am Bread“ das einzige Spiel ist, in welchem man ein Lebensmittel spielt, der hat nicht mit dem springenden Tofu gerechnet.

Exploding Kittens VR (MetaQuest) – 3. Oktober

Basierend auf dem gleichnamigen Kartenspiel aber mit jeder Menge mehr Chaos und in VR.

Hell Of An Office (PC, PS4, PS5, Switch) – 3. Oktober

Büroarbeit an sich ist schon die Hölle, stellt euch nur mal Büroarbeit IN der Hölle vor. Deshalb rennt ihr wie verrückt in diesem 3D-Platformer mit eurem Tacker durch die Hölle.

I*CHU: Chibi Edition (Switch) – 3. Oktober

In dieser Mischung aus Visual Novel und Rhythmus-Spiel stellt ihr eure eigenen Kpop- und Jpop-Idolgruppen zusammen.

Kill Knight (PC, PS5, XSX, Switch) – 3. Oktober

Ein sehr arcadelastiger isometrischer Action-Shooter.

Mobile Suit Gundam: Silver Phantom (MetaQuest) – 3. Oktober

Mächtige Gundam-Roboter in Virtual Reality steuern, wer hat davon nicht schon einmal geträumt?

The Last Plague: Blight (PC) – 3. Oktober

Ein weiteres auf Realismus pochendes Survival-Abenteuer.

Vestiges: Fallen Tribes (PC) – 3. Oktober

Ein Deckbuilder, welcher aber auch Elemente von taktischen Tabletop-Spielen mit sich bringt.

Wizard of Legend 2 (PC) – 3. Oktober

Ein magisches Roguelite für bis zu vier Spieler*innen mit viel Magie und Action.

Diplomacy is Not an Option (PC) – 4. Oktober

Der Spieletitel verrät es: In dieser Aufbau-Simulation geht es sicher NICHT darum, diplomatische Beziehungen mit anderen Lords aufrecht zu erhalten, hier geht es ausschließlich um die Schlacht mit gewaltig riesigen Armeen.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. Oktober

Der treudoofe Seestern und beste Freund von Spongebob Schwammkopf bekommt nun sein eigenes Spiel spendiert.

Until Dawn [Remastered] (PC, PS5) – 4. Oktober

Passend zum Halloween-Monat wird einer der größten Horror-Klassiker der jüngsten Videospielgeschichte neu aufgelegt.

Und schon haben wir die Releasevorschau mal wieder abgehakt. Mit Sicherheit sind da tolle Spiele dabei, ich selbst habe einige entdeckt, die ich interessant finde. Und ihr so? Teilt es uns gerne mit und hey, wenn für euch nichts mit dabei war, dann schaut doch nächste Woche wieder vorbei, vielleicht findet ihr dann euer Spiel für die dunkle Jahreszeit.

Titelbild: 2024 © Bethesda | 2024 © Bandai Namco

