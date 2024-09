Vorschau: Starfield: Shattered Space – Neuer Planet lockt mit neuer Story (gamescom 2024)

Mit Starfield: Shattered Space hat Bethesda ein DLC mit einem neuen Planeten und neuer Storyline angekündigt. Pünktlich zum Release in knapp einer Woche erzählen wir euch, worum es in der Geschichte um das neue Haus Va’ruun geht. Erste Einblicke dazu konnten wir bereits auf der gamescom 2024 erhaschen.

Neues Haus, neuer Planet, neue Geheimnisse

In Starfield: Shattered Space entdeckt ihr einen neuen Planeten: Va’ruun’kai. Dort lebt das Haus der Va’ruun, dessen Anhänger in ihrem Streben nach Wissen der „Großen Schlange“ folgt. Doch ihr Streben ging zu weit und hat eine furchtbare Macht entfesselt. Im Verlauf der Story entdeckt ihr die Geschichte hinter dem rätselhaften Haus und wie es es geschafft hat, sich größtenteils von den restlichen Welten abzuschotten. Hauptschauplatz wird die Hauptstadt Dazra sein, die allmählich im Chaos versinkt. Denn die Va’ruun haben für eine Art Riss in der Raum-Zeit gesorgt, der die Umgebung zu verschlingen droht. Hat dieser auch etwas mit dem Verschwinden ihres Anführers zu tun?

Doch nicht nur um eine neue Geschichte soll Starfield mit dem DLC erweitert werden. Auch atmosphärisch und im Kampf werden neue Elemente eingeführt. So wird Starfield: Shattered Space von Horror-Elementen gespickt sein, die eine düstere und bedrohliche Atmosphäre schaffen sollen. Dazu tragen unter anderem neue Feinde, wie die Vortexschrecken, bei. Kampftechnisch möchte man zudem vom Fernkampf weg und mehr in den Nahkampf gehen. Dafür soll es auch verschiedene neue Waffen geben.

Starfield: Shattered Space erscheint am 30. September für den PC und die Xbox Series X|S. Für die, dich sich selber einen Überblick über den neuen DLC verschaffen möchten, hat Bethesda in den vergangenen Tagen ein neues Video mit allen Infos zum neuen Planeten und der Story hochgeladen.

