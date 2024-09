Slitterhead – Neue Behind-the-Scenes Videoreihe veröffentlicht

Fans des Horror-Genres aufgepasst! Bokeh Game Studio, die Schmiede des kommenden Titels Slitterhead, hat ein neues Projekt veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um noch ein Spiel, sondern um ein Behind-the-Scenes-Video mit dem Titel „Kowlong Express: Bringing Forgotten Fragments into Slitterhead“. Dort nimmt uns Studio-Gründer und japanische Entwickler-Legende Keiichiro Toyama mit auf eine atmosphärische Reise durch die Inspirationsquellen seines kommenden Spiels Slitterhead.

Von der Erinnerung zum digitalen Albtraum

Das Video zeigt Toyama, wie er Orte besucht, die jahrelang in seinem Gedächtnis schlummerten und nun als Blaupause für die dystopische Spielwelt „Kowlong“ dienen. „Es war, als würde ich in meine eigenen Erinnerungen eintauchen“, verrät Toyama. „Die chaotische Energie dieser Orte, ihre unkontrollierte Natur – all das fließt direkt in Slitterhead ein.“

Slitterhead findet in den düsteren Gassen von Kowlong statt, einer Stadt, in der Schatten lebendig werden. Aber nicht irgendwelche Schatten. Als mysteriöses Wesen namens „Hyoki“ – ohne Erinnerungen, aber mit einer tödlichen Mission – müsst ihr Jagd auf die „Slitterheads“ machen. Diese sonderbaren Monster tarnen sich als Menschen und terrorisieren die Stadt.

Gameplay-Features, die unter die Haut gehen

Das Gameplay von Slitterhead bietet eine Mischung aus Action und Horror, die stark von früheren Arbeiten Toyama’s inspiriert ist. Eine der zentralen Mechaniken des Spiels ist die Fähigkeit, sich in die Körper von NPCs zu versetzen. Diese Fähigkeit dient dazu Feinde zu umgehen oder zu überwinden. Dabei soll es auch psychologische Elementen geben, die die Spannung erhöhen und die Atmosphäre intensivieren.

Selbst der Einsatz von Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen ist möglich. Es soll nämlich stets mehrere Wege geben die Gefahren zu bezwingen und/oder zu umgehen. Im weiteren Spielverlauf wird es auch Menschen geben, die einem ggf. im Kampf gegen die Slitterheads zur Seite stehen können.

Release-Infos und Special Edition

Für Sammler gibt es noch eine kleine positive Überraschung. Es wird eine limitierte PS5 Day 1 Edition für 59,99$ geben, die folgende Goodies enthält:

Physische Spielkopie

Soundtrack-CD mit Kompositionen von Akira Yamaoka

100-seitiges Artbook

Exklusives Sticker-Set

Sammelbox

Unklar ist jedoch, ob es diese Fassung auch nach Europa oder konkret Deutschland schaffen. Slitterhead erscheint am 8. November für PS, PS, Xbox Series X|S und PC für 49,99€.

