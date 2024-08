Gothic Remake – THQ Nordic zeigt endlich Gameplay zur Neuauflage des Kult-Rollenspiels

Seit 2019 ist bekannt, dass an einem Gothic Remake gearbeitet wird. Der Rollenspiel-Klassiker von Piranha Bytes soll in einem neuen Gewand nostalgische Gefühle bei Fans hervorrufen, aber auch Neulinge mit in die Welt von Khorinis entführen. Doch ein wichtiges Element fehlte uns bisher, um einen richtigen Eindruck vom Spiel zu bekommen: Gameplay. Dies hat sich nun endlich geändert, denn im THQ Nordic Showcase wurden tatsächlich Spielszenen gezeigt.

Kann das Gothic Remake die Erwartungen erfüllen?

Und wir haben nicht nur einen kurzen, schnöden Teaser Trailer bekommen, stattdessen können wir ganze vier Minuten Spielmaterial begutachten. Die Atmosphäre ist definitiv vergleichbar mit der Originalversion von 2001, eine düstere, gefährliche Strafkolonie voller Monster, ruppiger Charaktere und alter Ruinen. Kenner werden direkt etliche Ortschaften wiedererkennen, angefangen bei den drei Lagern über Xardas Turm im Orkgebiet bis hin zu den Minen, dem alten Kastell und der Austauschstelle zu Beginn des Spiels. Hier hat Alkimia Interactive es also tatsächlich gut geschafft, den Wiedererkennungswert der Spielwelt aufrecht zu erhalten.

Doch das wichtigste Element aus diesem Trailer ist natürlich das Gameplay. Und da bekommen wir tatsächlich ein bisschen was zu sehen. Das Kampfsystem wirkt behäbig, doch das soll so sein, denn der namenlose Held ist ein ungeübter Kämpfer und muss erst lernen, mit diversen Waffen umzugehen. Im Trailer sehen wir den Einsatz von Schwert, Axt und Speer, aber auch Pfeil und Bogen und sogar Magie werden demonstriert. Dabei geben sowohl die Monster als auch der Held die originalen Soundeffekte von sich, welche die Fans lieben. Ja, der berühmte Todesschrei ist mit an Bord. Und wenn wir schon bei der Geräuschkulisse sind, im Hintergrund können wir dem Soundtrack von Kai Rosenkranz lauschen, welcher die bekannten Musikstücke neu aufgelegt hat.

Doch das Remake hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur das Original von 2001 in ein Gewand der Neuzeit zu packen, sondern auch viele neue Elemente mit in das Spielerlebnis mit einzugliedern. So erzählt uns der Sprecher im Trailer, dass es viele neue Geschichten in der Kolonie geben wird und dass wir viele neue Orte entdecken können. Dabei hilft uns sicherlich die neue Klettermechanik, die wir auch im Trailer sehen können. Und Schwimmen und Tauchen sind auch wieder mit dabei.

Wir sind sehr gespannt auf das Endergebnis und können euch sicher mehr Eindrücke geben, wenn wir den Titel in wenigen Wochen auf der gamescom angespielt haben. Vielleicht erfahren wir dann ja auch endlich mal ein offizielles Releasedatum.

Titelbild: 2024 © THQ Nordic

Quelle: THQ Nordic