Dragon Age: The Veilguard – Unmengen Dialog und ohne Origins

Dragon Age: The Veilguard wird nach 10 Jahren Warten endlich der neue Teil der beliebten Rollenspiel Serie von Bioware. Laut den Entwicklern soll das Spiel deutlich größer werden als seine Vorgänger. Außerdem wird man wohl den nervigen EA-Zugang nicht mehr benötigen.

Dragon Age: The Veilguard hat massiv viel Dialog

Wer Dragon Age: Inquisition gespielt hat weiß, dass in Bioware Spielen viel geredet wird. Auch der unwichtigste NPC dem ihr fünf Ladungen Elfenwurzeln bringen sollt ist voll synchronisiert. Das soll in Dragon Age: The Veilguard nun nochmal deutlich gesteigert werden und bedeutet damit auch, dass es einiges an Inhalt gibt. In einem Interview mit Gamesradar hat der creative director des Spiels, John Epler, verraten dass euch rund 140.000 lines an gesprochenen Material erwarten. Die Menge liegt aber auch daran, dass der spielbare Protagonist Rook insgesamt vier Stimmen zur Auswahl hat. Ohne die doppelten lines sind das aber immernoch um die 80.000 lines. So schnell sollte euch im fertigen Spiel also nicht langweilig werden.

Zum Glück ohne Origins

Zur Erleichterung vieler Fans gaben die Entwickler außerdem durch den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) bekannt, dass das neue Dragon Age “steam native” sein wird. Das bedeutet ihr müsst zum spielen nicht wie bei den drei Teilen davor ein EA Konto besitzen. Wer sich die Vorgänger bei Steam gekauft hatte muss sein Konto mit einem Origin Account verknüpfen. Diese Verbindung ist bei jedem Start der Spiele aktiv und funktioniert mehr schlecht als recht. Auch wir sind daher sehr froh, Dragon Age: The Veilguard bei Steam genießen zu können.

Freunde des mobilen Gamings werden sich außerdem über die Möglichkeit freuen am Steamdeck zocken zu können!

Dragon Age: The Veilguard soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Rund 20 Minuten des Gameplays könnt ihr bereits online anschauen, das Video findet ihr unten. Dort seht ihr auch zwei Gefährten, die euch das Spiel über begleiten werden. Späherin Harding kennen Veteranen als Kundschafterin der Inquisition, die Detektivin Neve Gallus ist eine Magierin aus Tevinter und wird euch mit ihrem Verstand und Eiszaubern unterstützen.

