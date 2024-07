Metaphor: ReFantazio – Anwärter auf den Thron vorgestellt

In einem Livestream zu Metaphor: ReFantazio wurden gestern, am 30.7., die Charaktere vorgestellt, mit denen der Protagonist um den Thron kämpfen muss. Außerdem wurden weitere einzelne Spielmechaniken erklärt.

Die Konkurrenz um den Thron

Im Livestream „ATLUS Exclusive“ Showcase – Characters stellte Katsura Hashino, der Leiter von Studio Zero, die verschiedenen Charaktere vor, mit denen der Protagonist um die Krone konkurrieren muss. Mit dabei sind unter anderem Loveless, der dritte Sohn eines Tavernenbesitzers mit dem Motto “All you can drink, all year around” und Milo, ein offensichtlicher Frauenheld. Allerdings treten auch ernsthaftere Charaktere wie Forden, der oberste Vertreter der Kirche, an. Insgesamt wird also anscheinend eine bunte Mischung zum Kampf um den Thron antreten.

Da der Protagonist aus der unteren Gesellschaftsschicht stammt, dürfte sein Weg zur Krone kein leichter sein. Daher muss man seine Beliebtheit und seinen Einfluss steigern, indem man z.B. Anhänger gewinnt. Seine Beliebtheit steigert man u.a. indem man Quests erfüllt und den Bewohnern des Königreichs Gefallen tut. Auch verschiedene Anhänger hat Hashino vorgestellt. Dabei werden einen manche in den Kampf begleiten, andere hingegen schalten bestimmte Fähigkeiten frei und entwickeln bestimmte Archetypen weiter. Diese unterstützen den Protagonisten dann wiederum im Kampf.

Ein weiterer Livestream zu Metaphor: ReFantazio ist bereits geplant. In diesem geht es um die alltäglichen Aktivitäten, die man im Spiel erleben kann. Es erwarten uns also noch einige Einblicke bis zum Release am 11. Oktober 2024.

Titelbild: ©ATLUS

Quelle: Pressemitteilung via cosmocover

