Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 28.2024

Wisst ihr noch, wie ich in der letzten Releasevorschau schrieb, dass wir eventuell in dieser Woche eine etwas größere Spielepalette erwarten könnten? Nun, TECHNISCH gesehen war das nicht gelogen, denn statt sechs Spielen haben wir in dieser Woche ganze neun Titel für euch parat. Naja, so ein Sommerloch hat auch sein Gutes, so kann man sich mal nicht von dem überladenen Spieleangebot überfordern lassen oder auch ältere Titel nachholen. Nichtsdestotrotz sind hier die neuen Spiele dieser Woche für euch.

Das Releasevorschau-Sommerloch geht weiter

Ark of Charon (PC) – 9. Juli

Auf dem Rücken eines gigantischen Monsters baut ihr eine Siedlung auf, verteidigt diese vor angreifenden Kreaturen und liefert wichtigen Nährstoff zum Baum des Lebens.

Once Human (PC) – 9. Juli

In diesem postapokalyptischen Koop-Survivalspiel geht es gegen allerlei düsteres Getier in einer verfallenen, dämonischen Welt.

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition (Switch) – 11. Juli

Schwingt euch ein weiteres mal in den Sitz eines Kampfjets und macht die Lüfte unsicher.

Anger Foot (PC) – 11. Juli

Ein rasanter Ego-Shooter, bei dem auch Tritte ein wichtiges Element in eurem Arsenal sind.

Hamster Playground (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Juli

Ein knuffiges Spielchen mit sehr knuffigen Protagonisten.

Zero Caliber 2 (PC, MetaQuest) – 11. Juli

Die Fortsetzung des VR-Shooters, bei dem ihr dank VR-Brille WIRKLICH aus der Ego-Perspektive spielt.

Infinite Inside (PC, PS5, MetaQuest) – 12. Juli

Etliche VR-Rätsel, welche vor allem mit Perspektive spielen, warten in diesem Puzzler auf euch.

Kaku: Ancient Seal (PC, PS4, PS5) – 12. Juli

In diesem Open World-Abenteuer spielt ihr den Jungen Kaku, welcher sich finsteren Mächten entgegenstellt.

Match Point Tennis [2024] (MetaQuest) – 14. Juli

Ihr spielt Tennis, aber in VR.

Na, habt ihr hier etwas gefunden, womit ihr dem Sommer überbrücken könnt oder schaut ihr lieber doch noch mal beim Steam Summer Sale vorbei? Ihr könnt auch gerne bis nächste Woche warten, wenn wir in der neuen Ausgabe der Releasevorschau vielleicht ein paar mehr neue Spiele zur Auswahl haben. Wie ihr euch auch entscheidet, wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken.

Titelbild: 2024 © Devolver Digital | 2024 © Bingobell

