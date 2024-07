ASUS – Der erste ROG NUC PC kommt auf den Markt: AAA-Gaming im Mini-Format

Mit ROG hat ASUS eine eigene Gaming-Untermarke etabliert, die stetig das Portfolio erweitert. Nun feiert sogar der erste NUC-PC seinen Release. Damit hat ASUS das erste NUC-Gerät in den eigenen Reihen und verspricht einen Alleskönnern im kompakten Format.

Wie eine eigene ASUS Konsole?

Der ROG NUC erinnert an eine kompakte Konsole. Das kleine Gerät besticht in erster Linie vor allem durch das kleine Gehäuse. Doch dahinter verspricht der Hardware-Hersteller ein kleines Kraftpaket mit der Möglichkeit auch AAA-Games zocken zu können. Dafür gibt es fortan zwei verschiedene Varianten, den 760 und den 970. Beide bieten eine Intel Core CPU. Entweder den Core 7 oder den Core 9. Beide NUC (Next Unit of Computing) bieten acht Leistungskerne und sechzehn Effizienzkerne mit 22 Threads und takten entweder mit 4,8 GHz oder 5,1 GHz. Die Grafikeinheit spendiert NVidia. Wahlweise kommt der Komptakt-Rechner mit einer RTX 4060 oder 4070 daher. Beide Varianten kommen mit zwei 32GB DDR5 RAM-Riegeln daher. 3 M2-Slots sind vorhanden, als auch alle gängigen Anschlüsse in Bezug auf USB, HDMI oder Thunderbolt. Das Gehäuse ist aber so gestaltet, dass es sehr einfach ist Komponenten auszutauschen und nachzurüsten, falls euch das Setup auf Dauer trotzdem noch zu schwachbrüstig sein sollte.

Das Kraftpaket im Handtaschenformat hat aber seinen Preis. Die UVP liegt entweder bei 1.931 € oder 2.372 €. Die Geräte sind ab sofort im DACH-Raum erhältlich.

ROG NUC Mini Gaming PC Mini Desktop Kompakte Gaming Power mit diskreter Grafik Intel Core Ultra 9 185H/RTX 4070/32GB DDR5 /1TB SSD Vollständig konfiguriert: angetrieben durch den neuesten Intel Core Ultra 9 185H Prozessor der 14. Generation mit RTX 4070 Diskreter Grafik, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB NVMe SSD und Win 11 Pro

Entwickelt für Gamer: Entfesseln Sie die Leistung mit Intel Core Ultra Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX-Grafikpaarung für spielgewinnende Reaktionsfähigkeit und atemberaubende Leistung

KI-Fähig - Entsperren Sie neue Nutzungen und Erfahrungen mit KI-Funktionen aus dem Intel Core Ultra Prozessor und der KI-Rendering-Technologie

Design: einzigartiger 2,5 l Formfaktor mit mitgeliefertem vertikalem Ständer verfügt über ARGB-Beleuchtung mit ROG Armoury Crate und Aura-Sync-Software

Vielseitigkeit: Stellen Sie Systeme vertikal oder horizontal für eine flexible und platzsparende Einrichtung ein, alle mit einer großzügigen Auswahl an I/Os für jeden Einsatz

