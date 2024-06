gamescom 2024 – Sony Interactive Entertainment wird erneut nicht an der Spielemesse in Köln teilnehmen

Es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, aber auch für die gamescom 2024 hat Sony Interactive Entertainment eine Absage erteilt. Bereits seit der Corona-Pause der Messe kochen sie ihr eigenes Süppchen, erst vor kurzem fand eine ihrer State of Play-Präsentationen statt. Dennoch würden Fans gerne auf der Messe ein paar ihrer Spiele mal ausprobieren können. Nun, das sollte zumindest kein Problem sein.

Sony Interactive Entertainment selbst sagt “Nein” zur gamescom 2024

Laut Medienberichten gibt es ein Statement einer deutschen Zweigstelle von Playstation, in welchem eine Teilnahme an der diesjährigen gamescom verneint wird. Doch selbst wenn Sony nicht mit einem eigenen Stand anwesend sein wird, heißt das ja nicht, dass es keine PS5-Titel auf die koelnmesse schaffen werden. Es werden sicherlich einige Entwicklerstudios teilnehmen, deren spiele auch auf der PS4 oder PS5 erscheinen werden.

Ein Grund für die Abwesenheit könnte der Mangel an verfügbaren Spielen sein. Exklusivtitel sind derzeit rar gesät, das knuffige AstroBot erscheint am 6. September, wäre aber auch das einzige Spiel in dieser Sparte, welches Sony selbst zeigen könnte. Ansonsten werden eventuell einige Titel auf der gamescom Opening Night Live enthüllt.

Sony-Fans sollten diese Nachricht also nicht allzu niedergeschlagen zur Kenntnis nehmen, Activision Blizzard dürften zum Beispiel die Messe mitnehmen wollen, bedenkt man doch, dass es die BlizzCon nicht mehr gibt. Vor allem Call of Duty Black Ops 6, welches ja auch für die Playstation erscheinen wird, sollte bereits für viele Fans ein gutes Argument sein.

Nach Nintendo ist Sony also der zweite große Player, welcher nicht zur gamescom erscheinen wird. Über weitere Teilnahmen wie etwa von Ubisoft und THQ Nordic und Absagen werden wir euch hier natürlich weiterhin informieren.

Titelbild: 2024 © Sony

Quelle: gamesmarkt