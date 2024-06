Luigi’s Mansion 2 HD – Alles was ihr zum anstehenden Release wissen müsst

Über elf Jahre ist es mittlerweile her, dass Luigi’s Mansion 2 für den Nintendo 3DS erschienen ist. Nun steht am 27. Juni der Release des HD Remakes für die Nintendo Switch an und schickt euch erneut mit dem vermeintlich ängstlichen Klempner auf Geisterjagd. Wir fassen für euch im Vorhinein die wichtigsten Informationen zusammen und verraten euch, wo ihr jetzt noch exklusive Vorbestellerboni ergattern könnt.

Das Nachtschattental erwartet euch

Dichter Nebel umhüllt das Nachtschattental und der Finstermond, der die umherspukenden Geister friedlich stimmt, ist in tausend Stücke zerbrochen. Dies führt dazu, dass die Geister schrecklichen Schabernack treiben und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzen. Nicht weniger Angst dürfte Luigi nun auf seiner Mission haben, die Geister in Schach zu halten und die Finstermondscherben wieder zusammen zu setzen.

An Luigis Seite ist dabei der ulkige Professor I. Gidd, der Luigi mit seinen Erfindungen unterstütz. Auch der Polterpinscher und die Toad Assistenten werden Luigi auf seiner Mission begleiten und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Insgesamt gilt es fünf geisterhafte Anwesen zu erkunden, in denen die Geister ihr Unwesen treiben. Unter anderem erkundet ihr die Gruselvilla, die Efeutürme, den Ingenieurshof und das Schneebergwerk. Ganz unbewaffnet müsst ihr euch den Geistern dabei natürlich nicht stellen! Der Schreckweg 09/15 ist mit seinem Stroboblitz ein echter Geisterschreck.

Für Geisterjäger, die nicht alleine auf Geisterjagd gehen möchten, bietet der Wirrwarrturm einen nicht storyrelevanten Multiplayermodus. Dort könnt ihr mit bis zu drei weiteren Geisterjägern im lokalen oder online Multiplayermodus losziehen und den Turm des Terrors erobern.

Vorbestellerboni für Luigi’s Mansion 2 HD im Überblick

Die Vorbestellerphase für Luigi’s Mansion 2 HD ist aktuell natürlich in der heißen Phase. Auf Amazon bekommt ihr den Titel zum einen für 49,99 € ohne weitere Accessoires. Allerdings gibt es die Vollversion auch in Kombination mit einem Handy Ring, der den Polterpinscher zeigt, für 59,99 €.

Bei Media Markt, Saturn und Otto könnt ihr den Titel ebenfalls für 49,99 € vorbestellen. Bei Otto bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Stickerbogen gratis mit dazu.

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © 2024 Nintendo