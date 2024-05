gamescom 2024 – Erster großer Publisher bestätigt Teilnahme

Jedes Jahr, wenn die gamescom bevorsteht, steht auch die große Frage im Raum: Welche Publisher werden auf der Messe vor Ort sein und ihre Spiele präsentieren. Zu- und Absagen sorgen bei Fans natürlich für ordentlich Aufruhr. So hat zum Beispiel Nintendo der Messe in Köln bereits abgesagt (Wir berichteten). Nun gibt es aber auch endlich eine Zusage: Ubisoft wird im August in Köln ihre Spiele präsentieren.

Ubisoft nimmt an der gamescom 2024 teil

Per Twitter verkündet der französische Publisher seine Messeteilnahme. Mehr aber auch nicht, über das Portfolio wird bisher Stillschweigen bewahrt. Nun, wir können wohl davon ausgehen, dass das kürzlich erst angekündigte Assassin’s Creed Shadows mit von der Partie sein wird. Auch Star Wars Outlaws, das große Open World-Abenteuer, welches bereits am 30. August erscheinen wird, dürfte auf der Messe anspielbar sein. Doch was ist mit neuen Titeln.

In dieser Frage wird Ubisoft sicher in ein paar Wochen Antworten liefern, denn am 10. Juni gibt es ja bereits die Ubisoft Forward im Rahmen des Summer Game Fests, in welchem wir bestimmt einige neue Titel präsentiert bekommen, die dann auch ihren Weg auf die gamescom finden werden. Informationen zu dieser Ubisoft Forward gibt es genau so bei uns wie Neuigkeiten über weitere Zusagen großer Publisher.

https://x.com/Ubisoft/status/1793636855134478790

Titelbild: 2024 © Ubisoft

Quelle: Ubisoft via x