Embracer Group – Finanzvorstand verlässt das Unternehmen

Es war für die Embracer Group ein schwieriges Jahr. News zu Massenentlassungen und zahlreiche Projektstopps folgten Woche um Woche. Neben aktuellen Zahlen aus dem dem aktuellen Geschäftsbericht, gibt es auch Neuigkeiten zu Veränderungen in der Führungsebene. Denn der CFO und die rechte Hand von CEO Wingefors verlässt das Unternehmen.

Große Veränderungen bei der Embracer Group

Die Embracer Group ist nach wie vor der zweitgrößte Gaming Publisher, was nach den zahlreichen Entlassungen kaum vorstellbar ist. Doch seit dem geplatzten Saudi-Deal, der die leeren Kassen durch die zahlreichen Studio-Käufe wieder auffüllen sollte, mussten viele Menschen das Unternehmen verlassen. Ca. 4500 Entlassungen gab es seitdem. Zudem wurden 80 Projekte eingestampft. Auch die zuletzt veröffentlichten Spiele blieben unter den Erwartungen des Managements. Zum einen Alone in the Dark, zum anderen Outcast 2. Die Titel konnten sowohl bei der Fachpresse, als auch an den Kassen nicht so performen, wie erhofft. Immerhin entwickelte sich Dead Island 2 zu einem Kassenschlager. Der Titel konnte sich seit April letzten Jahres ca. 3 Millionen Mal verkaufen. Zudem haben über 4 Millionen Menschen den Titel über den Xbox Game Pass gespielt. Ein großer Erfolg für das von Pleiten geplagte Unternehmen.

Nun packt jedoch eine Führungsperson die Koffer. Finanzvorstand und stellvertretender CEO Johan Ekström verlässt das Unternehmen. Er war 5 Jahre im Amt. Er bleibt bis März 2025 allerdings noch erhalten, um die Übergabe zu gestalten. Müge Boullion übernimmt das Amt, während Crystal Dynamics-Boss Phil Rogers fortan Middle Earth Enterprises leiten wird. Letzteres ist nämlich einer der drei Zweige, in die sich die Embracer Group fortan aufspalten wird. Dadurch erhofft sich der strauchelnde Publisher wieder den Weg in die Erfolgsspur zu finden. Anfang August findet der THQ Showcase statt, welcher uns hoffentlich einen Ausblick auf die kommenden Projekte des Unternehmens gibt.

Quelle: Gameswirtschaft

Bild: 2024 © Embracer Group/ THQ Nordic

Angebot Alone in the Dark Erkunde Derceto Manor in dieser Neuinterpretation von Alone in the Dark, einer Hommage an den Horror-Kultklassiker aus den 90ern

Kehre zu den Wurzeln des psychologischen Horrors zurück und erlebe eine atmosphärische Reise, die dem Spiel, welches das Genre begründet hat, alle Ehre macht

Tauche ein in eine Welt voller schauriger Klänge mit einem eindringlichen und doch hypnotisierenden, düsteren Jazz-Soundtrack

Genieße den Nervenkitzel des verzweifelten Überlebens in einer Welt, in der die Realität zu bröckeln beginnt, das Böse in jedem Schatten lauert und die Munition rar ist

Erlebe diesen Albtraum entweder aus der Sicht von Emily Hartwood oder Edward Carnby und decke die dunklen Geheimnisse eines gotischen Herrenhauses auf

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.