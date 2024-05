Call of Duty: Black Ops 6 – Neuer Teil angekündigt und Showcase geplant

Activision Blizzard kündigte mit Call of Duty: Black Ops 6 den nächsten Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe an. Doch nicht nur das, auch ein Folge-Event mit weiteren Infos steht bereits fest. Der Name ist zudem eine Überraschung.

Eigenes Event zu Call of Duty: Black Ops 6 geplant

Dass wir dieses Jahr einen neuen Black Ops Teil bekommen, dürfte wenig überraschen. Schließlich war dies bereits im Vorfeld bekannt. Doch konkrete Gerüchte sprachen von “Black Ops: Gulf War”. Namentlich hätte dies zum einen gut zum Vorgänger gepasst (Cold War), andererseits wäre das Golfkrieg-Setting eines, welches generell bislang in der Reihe unangetastet war und sich gut in Black Ops eingefügt hätte. Doch nun kommt es anders? Der neue Teil wird wieder einer Zahl erhalten. Dies bestätigte man bereits per Blog -und Social Media Post. Doch worum es thematisch geht und ob der Golfkrieg nicht doch Thema wird, bleibt offen.

Microsoft und Activision gaben bekannt, dass es nach dem Xbox Showcase, auf dem die neuesten Xbox-Titel vorgestellt werden, direkt im Anschluss ein eigenes Event zu Call of Duty geben wird. Dort wird man Näheres zum Spiel erfahren und Gameplay sehen. Zuletzt fanden die CoD Reveals immer innerhalb von WarZone statt. Davor wiederum, als Activision Blizzard bereits mit Microsoft kooperierte, wurden die Spiele bereits auf dem Xbox Showcase gezeigt. Durch die Übernahme dürfte das wohl auch vorerst der neue Standard sein.

Der Xbox-Showcase findet am 9. Juni 2024 um 19 Uhr statt. Direkt im Anschluss ist das eigene Event zu Black Ops 6. Die Show wird u.a. auf Youtube und Twitch übertragen.

Quelle: Xbox via X (Twitter)

Bildquelle: Activison Blizzard