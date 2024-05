Vampire Dynasty – Erste spielbare Demo kommt

Der Entwickler Mehuman Games und der Publisher Toplitz Productions haben die Veröffentlichung einer ersten spielbaren Demo ihres kommenden Action-Adventures Vampire Dynasty angekündigt. Die Demo wird vom 10. bis 17. Juni 2024 während des Steam Next Fest verfügbar sein.

Erste Demo von Vampire Dynasty für eine Woche spielbar

Für das anstehende Steam Next Fest wurde nun die Veröffentlichung der ersten spielbaren Demo von Vampire Dynasty angekündigt. Im Juni können Fans der Reihe eine Woche lang den neuesten Ableger anspielen und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Laut Macher kombiniert Vampire Dynasty kinoreife Erzählungen, eine offene Spielewelt, Rollenspiel-Elemente und umfangreichen Schlossbau und geht so einen Schritt weiter als seine Vorgänger. So können die Spieler eine düstere Fantasy-Welt erkunden, die mit der Unreal Engine 5 zum Leben erweckt wird. Das Spiel bietet weitläufige Landschaften, herzzerreißende Entscheidungen und eine komplett vertonte, und wohl kinoreife Geschichte.

Im Gegensatz zu den vorherigen Ablegern der Serie, bei denen der Aufbau von Dörfern im Fokus stand, konzentriert sich Vampire Dynasty auf den Bau eines imposanten Schlosses. Dieses Schloss dient aber nicht nur der Erweiterung des eigenen Einflusses, sondern ermöglicht auch das Erlernen neuer Fähigkeiten. Spieler erleben hautnah die Herausforderungen des Blutsaugerlebens und die damit verbundenen Entscheidungen, die sowohl ihr eigenes Schicksal als auch das ihrer Gefolgschaft beeinflussen.

Die Spieler können zudem eine offene Welt voller gefährlicher Gegner, eroberbarer Dörfer und verborgener Geheimnissen erkunden. Auch übermenschliche Fähigkeiten wie gesteigerte Wahrnehmung und Geschwindigkeit und die Gabe Fledermäuse zu kontrollieren, um die Landschaft zu überfliegen, dürfen natürlich nicht fehlen. In Vampire Dynasty trifft der Spieler zudem Entscheidungen, die Feinde und Vasallen beeinflussen und entscheiden, welches der verschiedenen Enden der Hauptgeschichte man zu sehen bekommt. Wer sein Spielerlebnis gerne mit Freunden teilen möchte, für den wird es einen kooperativen Mehrspieler-Modus geben, in dem die Spieler gemeinsam mit Freunden Schlösser bauen und Sangavia erkunden können.

Die Demo von Vampire Dynasty bietet einen ersten Vorgeschmack auf das Spiel, das später im Jahr im Early Access für den PC erscheinen wird.

Titelbild: 2024 © Mehuman Games |2024 © Toplitz Productions

Quelle: Pressemitteilung