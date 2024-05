Kinovorschau – Diese Filme starten im Juni 2024

In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch wie immer einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Diesen Juni starten mit They See You und A Quiet Place: Day One gleich zwei interessante Horrorfilme. Ebenfalls zweifach vertreten ist das Anime-Genre mit dem Fantasy-Anime Lonely Castle in the Mirror und Haikyu!! Das PLay-off der Müllhalde. Für wen das nichts ist, freut sich vielleicht auf den Actionfilm Bad Boys 4 oder das Drama Die Gleichung ihres Lebens.

5. Juni:

Bad Boys 4 (Action)

6. Juni:

They See You (Horror)

King’s Land (Drama)

War and Justice (Dokumenation)

Mein Totemtier und ich (Drama)

9. Juni:

Lonely Castle in the Mirror (Anime)

12. Juni:

Alles steht Kopf 2 (Animation)

13. Juni:

Problemista (Komödie)

Fossil (Drama)

Ein Schweigen (Drama)

Der Schatten der Kommandanten (Dokumentation)

Sleep with your eyes open (Dokumentation)

25. Juni:

Haikyu!! Das PLay-off der Müllhalde (Anime)

27. Juni:

A Quiet Place: Day One (Horror)

Elli – Ungeheuer Geheim (Animation)

Die Gleichung ihres Lebens (Drama)

Daddio – Eine Nacht in New York (Drama)

Déserts – Für eine Hand voll Dirham (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

A Quiet Place [Blu-ray] Polnische Ausgabe, Cover kann polnischen Markierungen enthalten. Dieser Artikel hat Deutsche Sprache und Untertitel.

Blunt, Emily, Krasinski, John, Jupe, Noah (Schauspieler)

Krasinski, John (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.