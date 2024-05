Kingdom Hearts – Teile 1 bis 3 erscheinen bald in Gänze auf Steam

2002 erschien das erste Kingdom Hearts und überzeugte mit seinem Mix aus japanischem Rollenspiel und Disney-Figuren, welche im Spiel anzutreffen waren. In späteren Spielen kamen dann Figuren aus der Final Fantasy- und The World Ends With You-Reihe dazu. Und nun können diese Spiele bald auch auf dem PC gespielt werden.

Kingdom Hearts in ihrer HD-Form bald auf Steam

Es begann mit einem Tweet seitens des offiziellen Twitter-Accounts. Dieser versprach drei Spielepakete, die bald auf Steam erscheinen sollten. Im Release enthalten sind die Teile HD 1.5 + 2.5 ReMIX, HD 2.8 Final Chapter Prologue und der dritte Teil mit dem DLC Re Mind. Somit sollten alle wichtigen Versionen der Hauptreihe abgedeckt sein.

Einige Zeit später erschien dann auch ein Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Dieser macht ein wenig eine Zeitreise durch die Story des Spiels und enthüllt dann, dass die Spiele am 13. Juni auf Steam erhältlich sein werden.

Titelbild: 2024 © Square Enix

Quelle: Youtube