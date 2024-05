Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 21.2024

Es ist Pfingsten, wir genießen ein langes Wochenende aber die Releasevorschau darf sich auch an einem Feiertag nicht ausruhen, denn es kommen so viele neue Spiele auf den Markt. Da wollen wir es natürlich nicht versäumen, diese für euch aufzulisten und euch eine gefühlte Reizüberflutung an Games zu präsentieren, mitsamt einigen heiß erwarteten Titeln dieses Jahr.

Die Releasevorschau am Pfingstmontag

The Tower on the Borderland (PC) – 20. Mai

Ein Survival-Horror-Spiel, welches grafisch und spielerisch stark an die PS1-Ära und Titel wie Resident Evil erinnert.

Gestalt: Steam & Cinder (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 21. Mai

Ein rasanter, actionreicher 2D-Titel mit wunderschöner Retro-16bit-Optik.

Paper Trail (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. Mai

Ein Puzzlespiel, in welchem ihr die Rätsel löst, indem ihr die aus Papier bestehende Spielwelt zusammenfaltet oder auseinander reißt.

Teil 2 von Ninja Theorys Erfolgshit steht in den Startlöchern.

Tom Clancy’s XDefiant (PC, PS5, XSX) – 21. Mai

Ubisofts Antwort auf das Heldenshooter-Genre mitsamt dem Prestige des Tom Clancy-Überbegriffs.

Harvest Hunt (PC) – 22. Mai

Ein First Person Horror-Titel, in welchem ihr in einem verfluchten Dorf auf albtraumhafte Monster trefft.

Ouros (PC) – 22. Mai

Ein beruhigendes Puzzlespiel, in welchem es darum geht, mittels kurvigen Linien eine Kugel durch vorgegebene Ziele zu führen.

RKGK / Rakugaki (PC) – 22. Mai

In diesem 3D-Platformer bewegt ihr euch durch mit Fallen gespickte Levels und gebt der tristen Spielwelt in Form von Graffitis ihre Farbe zurück.

The Fate of Baldr (PC) – 22. Mai

Ein Mix aus 3rd Person Shooter, Crafting und Tower Defense, wo ihr als mit Schusswaffen ausgestatteten Wikingern euer Schiff vor mystischen Monstern verteidigt.

Crown Wars: The Black Prince (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Mai

Ein im Mittelalter angesetztes Taktikspiel im Stil von Spielen wie etwa aus der XCOM-Reihe.

Duck Detective: The Secret Salami (PC, Switch) – 23. Mai

Als Entendetektiv ermittelt ihr in kniffligen Fällen.

Hauntii (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 23. Mai

Ein kleines Action-Adventure, bei welchem der große Kniff ist, dass ihr von allen möglichen Objekten und Gegnern Besitz ergreifen und dessen Fähigkeiten verwenden könnt.

Kid Pilot (PC, MetaQuest) – 23. Mai

In diesem VR-Titel lenkt ihr ein Flugzeug durch knifflige Parcours.

Marios Papier-Rollenspiel, welches vor 20 Jahren für die GameCube erschien, kommt in neuem Gewand auf die Switch.

Pine Hearts (PC, Switch) – 23. Mai

Ein kleines, gemütliches Abenteuer in einem malerischen Park mit vielen knuffigen Figuren.

Rocket Rumble (PC, PS5, XSX) – 23. Mai

Ein Fun-Racer, in welchem die tierischen Protagonisten in Roboteranzügen stecken und nicht nur die Rennen gewinnen wollen, sondern auch ihre Gegner verdreschen.

Serum (PC) – 23. Mai

In dieser Mischung aus Survival und FPS müsst ihr auf einer tödlichen Insel überleben und gleichzeitig das Geheimnis um das mysteriöse Serum, welches euch am leben erhält, lüften.

Ships At Sea (PC) – 23. Mai

Schiffe auf See heißt das Spiel und genau darum geht es in dieser Simulation, ihr sucht euch euren marinen Karriereweg aus.

Tennis Manager 2024 (PC) – 23. Mai

Ihr steht hier nicht selber auf dem Platz, sondern verwaltet eure Talente und führt sie zum Wimbledon-Sieg.

WARNO (PC) – 23. Mai

In diesem Echtzeit-Strategiespiel führt ihr in einem Paralleluniversum, in welchem der Kalte Krieg eskaliert ist, eure Truppen in den dritten Weltkrieg.

Zet Zillions (PC) – 23. Mai

Ein Roguelike-Deckbuilder im Weltraum mit einer Menge Humor und viel KABUMM.

Besiege: The Splintered Sea (PC) – 24. Mai

Diese Erweiterung führt Seekämpfe in das Strategiespiel ein.

Retropolis 2: Never Say Goodbye (PS5) – 24. Mai

Eine düstere Noir-Detektiv-Geschichte mit Robotern in der Hauptrolle.

Dafür, dass wir heute Feiertag haben, sind schon eine Menge Spiele in dieser Releasevorschau, nicht wahr? Nun, wir sind schon gespannt, ob auch nächste Woche wieder so viele Spiele erscheinen werden. Um das herauszufinden laden wir euch herzlich ein, auch bei der nächsten Ausgabe der Releasevorschau wieder vorbeizuschauen.

Titelbild: 2024 © Nintendo | 2024 © Ninja Theory

