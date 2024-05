Hades 2 – Der erste Patch für den Early Access ist da!

Hades 2 ist erst fast zwei Wochen im Early Access draußen und schon veröffentlichen die Entwickler von Supergiant Games den ersten größeren Patch! Das ging fast so schnell wie der Sprint von Hauptfigur Melione, der mit diesem Patch nochml überarbeitet wurde. Was genau der Patch alles mit sich bringt erfahrt ihr hier.

Sprinten und Ressourcen sammeln geändert

Genau wie ihr Bruder in Hades 1 hat Melione den typischen “Dash”, mit dem sie durch Gegner und durch Hindernisse flitzen kann. Anders als Zagreus hat sie jedoch keinen Doppeldash, sondern kann nach ihrem Dash sprinten und diesen entsprechend mit den Gaben anderer Götter aufwerten. Das erste Feedback der Fans war dabei jedoch oft, dass sich Melione in Hades 2 nicht ganz so flink und geschmeidig hat spielen lassen wie man es vom Vorgänger gewöhnt war. Daher haben die Entwickler nun den Dash angepasst und ihn schneller gemacht. Außerdem soll man nun einfacher durch Gegner und über Schluchten, über die man nicht laufen kann, hinüber dashen können. Das sollte das Gameplay noch flüssiger werden lassen.

Eine weitere größere Änderung gibt es bei den Ressourcen, die Melione auf ihrem Weg sammeln kann. Damit lassen sich neue Zauber und damit Verbesserungen freischalten. Um sie zu sammeln benötigt man jedoch verschiedenes Werkzeug. Bislang konnte man jedoch nur ein Werkzeug mitnehmen. Und wenn Melione die Schaufel im Gepäck hat musste sie leider am Silbererz unverrichteter Dinge vorbeilaufen. Nun hat die junge Götting jedes freigeschaltete Werkzeug dabei. Eine Auswahl trefft ihr nur, um die Wahrscheinlichkeit drastisch zu erhöhen, dass die dem Werkzeug entsprechende Ressource auf eurem Weg auftaucht.

Diese Änderungen gehen natürlich mit Anpassungen der Gaben der Olympier einher, die sich auf euren Dash und Sprint auswirken. Zudem wird ein tierischer familiar angepasst, welcher auch zuvor ein weitere Werkzeug mitnehmen ließ.

Bugfixes und Quality of Life

Neben den großen Anpassungen gibt es auch zahlreiche kleine. Wem, wie uns, wiederholdende Dialoge aufgefallen sind der darf sich über einen Fix freuen, Melione vergisst nun nicht mehr, dass sie uns etwas schon mehrmals erzählt hat. Mehrere Gaben funktioneren nun so wie sie sollen und die Inkarnation des Zwists geht Spielern die besonders schnell vorankommen endlich weniger auf die Nerven.

Abgesehen davon könnt ihr nun den Kodex schneller füllen und das Spiel gibt Spielern nun öfter Hinweise, wenn sie sich nicht sicher sind was sie tun soll. Mit Patch 1 kommt also ein rundum Packet, an dem wir nichts zu bemängeln haben. Ganz wie bei Hades 1 geht Supergiant Games auf das Feedback der Community ein.

Falls ihr euch die Patchnotes in vollem Detail selbst anschauen wollt, findet ihr diese hier. Und nun auf zur nächsten Nacht! Death to Chronos.

Quelle: Supergiant Games via Steam