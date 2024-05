Assassin’s Creed Shadows – Neuer AC Teil im feudalen Japan wird bald vorgestellt

Endlich ein Assassin’s Creed mit japanischen Setting, die Fans von Ubisoft beliebter Spielereihe fordern das ja nun wirklich schon seit Jahren. Wie so ein Spiel aussehen könnte werden wir am Mittwoch dem 15. Mai 2024 erfahren. Denn dann wird Assassin’s Creed Shadows mit einem Reveal-Trailer enthüllt.

Endlich ein Name und ein Trailer

Zuvor nur unter dem Codenamen Assassin’s Creed Red bekannt, hat Ubisoft in einem Tweet nun den Spieletitel des neusten Teil der Reihe verkündet: Assassin’s Creed Shadows. Am Mittwoch soll gegen 18 Uhr duetscher Zeit ein Reveal-Trailer veröffentlicht werden, der uns hoffentlich einiges mehr verrät.

Bislang gibt es nur Gerüchte, die uns spekulieren lassen was genau uns in Assassin’s Creed Shadows erwarten wird. Danach soll es im Spiel zwei Protagonisten geben, von denen zumindest einer Shinobi bzw. Kunoichi (die weibliche Variante) ist und mit denen man sich in Assassinen Manier durch das feudale Japan schleicht. Dabei soll es sich um das Japan in der Senkogu Zeit handeln, im späten 16. Jahrhundert. Japan war damals von Unruhen geprägt und es fanden viele Kämpfe verfeindeter Clans statt. Daher ist die Sengoku Zeit oft in Videospielen vertreten, etwa in Total War Shogun 2 und eignet sich mit ihren Konflikten und Intrigen wunderbar für ein Assassin’s Creed.

Haltet am Mittwoch Abend also eure Augen offen. Den offiziellen deutschen Youtube Kanal, auf dem der Trailer zu sehen sein wird, findet ihr hier.

