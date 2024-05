Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 20.2024

Ein langes Wochenende sowohl mit Vater- als auch mit Muttertag liegt hinter uns, Zeit für die neue Releasevorschau. Nach viel Kaffee und Kuchen decken wir den Tisch nun also wieder mit den Neuerscheinungen der Woche.

Neues Spielefutter in der Releasevorschau

Never Mourn (PC) – 13. Mai

Ein Action RPG-Roguelike-Mix, bei dem ihr als Nekromant die Leichen eurer Feinde wiederauferstehen lasst.

ScreenPlay CCG (PC) – 13. Mai

Ein digitales Sammelkartenspiel mit dem Kniff, dass sich die Karten alle um das Thema Filmemachen drehen. Ihr sammelt also Settings, Schauspieler*innen, Regisseur*innen und mehr und baut so eure Decks zusammen.

Athenian Rhapsody (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Mai

Ein aberwitziges RPG mit Elementen aus der Mother-Reihe und Undertale und vor allem mit einer Menge Chaos.

Baladins (PC, PS4, PS5, Switch) – 15. Mai

Ein knuffiges RPG, wo ihr gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen ein kunterbuntes Rollenspiel-Abenteuer erleben könnt.

Kingdom of Fallen: The Last Stand (PC) – 15. Mai

Ein Crafting Survival-Spiel gepaart mit den brutalen Elementen aus Soulslike-Titeln.

Men of War II (PC) – 15. Mai

Ein weiteres Echtzeit-Strategiespiel im zweiten Weltkrieg.

Mullet MadJack (PC) – 15. Mai

Ein rasanter, actionreicher FPS im Comiclook, stark inspiriert von Spieleklassikern wie Doom, Serious Sam und Duke Nukem.

Cozy Caravan (PC) – 16. Mai

Ein knuffiges Topdown-RPG mit tierischen Protagonisten und einem großen Wohlfühlfaktor.

Histera (PC) – 16. Mai

Ein kompetitiver Shooter mit einem Spielfeld, welches sich stetig verändert.

Lorelei and the Laser Eyes (PC, Switch) – 16. Mai

Ein düsteres Puzzlespiel, in welchem ihr die Geheimnisse eines mysteriösen Anwesens lüften müsst.

Pool Party (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 16. Mai

Dies ist ein, wer hätte es gedacht, Partyspiel mit kleinen physikbasierten Minispielen.

Read Only Memories: Neurodiver (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. Mai

Ein Point’n’Click-Adventure in einer futuristischen Cyberpunk-Welt.

Robobeat (PC) – 16. Mai

Das Word “Beat” im Spieletitel verrät schon, dass ihr in diesem Egoshooter passend zum Beat der Musik den Abzug eurer Waffe betätigen müsst.

Morbid: The Lords of Ire (PC, PS5, XSX, Switch) – 17. Mai

Ein düsteres Action-Adventure mit grotesken Monstern und einer Menge virtuellem Blut.

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Mai

Ein neues Abenteuerspiel für Fans der bunten Ponys.

Seablip (PC) – 17. Mai

Werdet Pirat. Baut euch euer Schiff auf, sammelt eine Crew und macht die Meere unsicher in diesem Pixel-RPG.

Tokyo Cooking (Switch) – 17. Mai

Kennt ihr die Anime-Serie Food Wars? Dies hier ist so ähnlich, nur als Videospiel.

Und somit sind wir wieder am Ende der Releasevorschau angelangt. Auch wenn das Wetter jetzt schöner wird und wir also vielleicht mehr Zeit draußen verbringen, bleibt doch wohl sicher genug Zeit für die ein oder andere Zocksession und so sehen wir uns hoffentlich nächste Woche mit weiteren Neuerscheinungen in der Releasevorschau wieder.

Titelbild: 2024 © Kwalee | 2024 © Vibely

