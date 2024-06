Nintendo Switch Online – Vier neue Retro-Spiele verfügbar, darunter auch zwei N64-Klassiker für Erwachsene

Es gibt Nachschub für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Vier neue Retro-Spiele wurden enthüllt, welche bereits seit Dienstag, kurz nach der Nintendo Direct, verfügbar gemacht wurden. Zwei Spiele davon erscheinen damals für den Gameboy Advance, die anderen beiden für das N64. Und die N64-Spiele haben es in sich, es sind zwei an Erwachsene gerichtete Titel, von welchem eines bisher nie in Deutschland erschienen ist.

Dank Nintendo Switch Online erscheint dieser N64-Titel endlich in Deutschland

Beginnen wir erst einmal mit den GBA-Spielen. Da kommt zunächst The Legend of Zelda: A Link to the Past – Four Swords. Nicht nur könnt ihr also den SNES-Klassiker erneut spielen, ihr könnt auch das zusätzliche Four Swords-Abenteuer online mit drei Mitspieler*innen erleben. Außerdem könnt ihr das erste Abenteuer von Samus Aran in Metroid: Zero Mission erneut erleben, passend zur Ankündigung von Metroid Prime 4: Beyond.

Und nun zu den N64-Spielen. Da hätten wir einmal Turok: Dinosaur Hunter. Seinerzeits erschien dieses Spiel etwas geschnitten bei uns, statt menschlicher Gegner gab es Roboter, um einer Indizierung zu entgehen. Anders sah es beim zweiten Titel aus, Perfect Dark für das N64 erschien zwar in deutscher Sprache in Österreich und der Schweiz, jedoch nie in Deutschland. Pünktlich zur Enthüllung des Reboots kommt diese Reise in die Vergangenheit sehr gelegen.

Wie bereits erwähnt wurden all diese Titel direkt nach der Nintendo Direct Präsentation veröffentlicht, ihr könnt also sofort in euer NSO-Menü gehen und diese Titel zocken. Wir wünschen euch auf eurer Nostalgie-Reise viel Spaß.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo