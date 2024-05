Astro Bot – Sonys neues Maskottchen bekommt jetzt ein vollwertiges Spiel

Zum Launch der Playstation 5 erschien Astro Bot: Rescue Mission, eine Art Tech Demo, welche vor allem zeigte, wozu der neue Controller imstande ist. Heraus kam ein sehr spaßiges Spiel, welches viele Spieler*innen fast schon besser fanden als manche AAA-Bomben. Und so bekommt der kleine Roboter jetzt ein eigenes, vollwertiges Spiel.

Astro Bot kommt als vollwertiger Platformer

Vielleicht wirkt das Spiel auf den ersten Blick im Trailer wie ein Gimmick. Immerhin fährt man auf einem Gefährt, welches aussieht wie ein PS5-Controller, das Raumschiff ist einfach nur eine PS5 und es gibt viele Anspielungen zu Playstation-Spielen. Doch was man auch im Trailer sieht ist, dass uns hier ein wohl sehr spaßiger, bunter 3D-Platformer erwarten dürfte. Dabei laufen wir wohl in den meisten Fällen geradeaus, also ähnlich wie in den Crash Bandicoot-Spielen.

Und apropos: Es wird schon von Fans angemerkt, dass hier eine Art Ablösung stattfindet, was das Maskottchen der Marke Playstation angeht. Diese Rolle gehörte immerhin eine lange Zeit Crash, auch Spyro durfte dies mal für sich verbuchen, nun steht aber der kleine Roboter im Rampenlicht. Sympathisch ist er uns trotzdem, auch weil er einfach so knuffig ist. Bleibt nur noch abzuwarten, ob das Spiel gehaltvoll und unterhaltsam wird. Der erste Eindruck ist für Platforming-Fans aber durchaus positiv, der Trailer versprüht bereits eine Menge Kreativität.

Lassen wir uns einfach mal überraschen, wenn Astro Bot am 6. September 2024 auf die Playstation 5 geflogen kommt.

1TB Speicherplatz: Halte deine Lieblingsspiele bereit und warte darauf, mit dem eingebauten 1TB SSD-Speicher sofort loszuspielen.

Titelbild: 2024 © Playstation

Quelle: Playstation