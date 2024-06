Prince of Persia – Drei Neuigkeiten zu drei Spielen mit dem persischen Prinzen

Viele Prince of Persia-Fans (mich eingeschlossen) waren sehr enttäuscht, wie die Serie von Ubisoft behandelt worden ist. Der letzte richtige Teil war The Forgotten Sands aus dem Jahre 2010. Doch in diesem Jahr schien eine Renaissance stattzufinden, denn zuerst erschien das großartige The Lost Crown, dicht gefolgt von The Rogue Prince von den Machern von Dead Cells. Und auf das Remake von Sands of Time warten wir ja auch noch gespannt. Nun gibt es Neuigkeiten zu allen drei Titeln.

Prince of Persia-Fans dürfen sich freuen

Da die IP mit dem persischen Prinzen jetzt anscheinend erfolgreich wiederbelebt wurde, scheint Ubisoft ein großes Interesse daran zu haben, den Fans neue Inhalte zu präsentieren. Und genau dies taten sie bei ihrer Ubisoft Forward Präsentation und kündigten viele Updates an, aber auch ein Lebenszeichen zum verschollenen Remake. Diese Infos gab es zu den jeweiligen Spielen:

Zunächst einmal wird es ein kostenloses Content Update geben. Dies beinhaltet “Göttliche Prüfungen”, was auch immer dies sein mag, Kampf-Challenges, Rematches mit den Bossen sowie Puzzle- und Platforming-Herausforderungen. Natürlich gibt es auch neue Amulette und Outfits für Sargon. Und dann erscheint im September auch noch ein Story DLC namens “Mask of Darkness”.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das neue kostenlose Update “The Temple of Fire”bringt euch ein neues Setting, neue Feinde und neue Monster.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sands of Time-Fans haben eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich, seit 2020 das Remake angekündigt wurde. Seitdem gab es einige Verschiebungen, das Studio wurde von Ubisoft Mumbai zu Ubisoft Montreal gewechselt, welche bereits das Original entwickelt haben und schlussendlich kamen Gerüchte auf, dass das Spiel gecancelt wurde. Ubisoft stellte aber stets klar, dass immer noch am Remake gearbeitet wird. Und jetzt haben wir also einen sehr kurzen Teaser, welcher uns lediglich mitteilt, dass es in 2026 erscheinen wird. Hey, es ist zumindest etwas. Wir halten euch natürlich über alle weiteren Entwicklungen bezüglich des Remakes auf dem Laufenden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2023 © Ubisoft

Angebot Prince of Persia: The Lost Crown - [Nintendo Switch] Stürze dich in einem stylishen und packenden Action-Adventure-Abenteuer in ein mythologisches Persien, wo du die Grenzen von Raum und Zeit direkt beeinflussen kannst

Entfessle deinen inneren Krieger und nutze deine Superkräfte, um verheerende Kombos auszuführen und besiege mythologische Kreaturen die von der Zeit korrumpiert wurden

Verliere dich auf dem wundersamen Berg Qaf und entdecke eine verfluchte, persisch angehauchte Welt mit monumentalen Wahrzeichen und Gefahren

Nutze deinen Grips, um Rätsel zu lösen, versteckte Schätze zu finden und Quests abzuschließen, während du mehr über diesen verfluchten Ort lernst

Erlebe ein episches Abenteuer! Tauche ein in eine fesselnde und originelle Geschichte in einer fantastischen Welt der persischen Mythen; Vorbesteller erhalten das Warrior Within-Outfit

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Ubisoft