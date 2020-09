Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Trailer zum bereits geleakten Remake gezeigt

Das Prince of Persia: The Sands of Time Remake ist echt. Leaks haben bereits vor der heutigen Ubisoft Forward-Präsentation verraten, dass ein Remake des 2003 erschienenen Abenteuers von Tausendundeine Nacht angekündigt wird. Zufrieden sind die Fans trotz der Rückkehr des Prinzen jedoch nicht so ganz.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake noch in der Alpha Phase

Grund zum Unmut der Fans ist die Optik des Remakes. Groß wird in der Ankündigung posaunt, dass das Spiel überarbeitet und mit Motion Capturing gearbeitet wurde, sogar Yuri Lowenthal, die Originalstimme des Prinzen, ist wieder mit an Bord. Doch die Optik ist alles andere als überzeugend. Fans lassen in den Kommentaren zum Ankündigungstrailer ihren Unmut freien Lauf.

Das Remake wird sich gänzlich am Original orientieren. Ihr spielt den Prinzen von Persien, der einen bösen Wesir stoppen muss, den gefährlichen Sand der Zeit freizusetzen. Mit einem magischen Dolch könnt ihr in der Zeit zurückreisen und so Fehler wie falsche Sprünge rückgängig machen. Alle bekannten Gameplay- und Storyelemente bleiben dem Remake erhalten.

Das Remake erscheint am 21. Januar 2021 für die PS4, Xbox One und den PC. Von den Next Gen Konsolen ist bislang nicht die Rede. Außerdem wurde betont, dass das Spiel in einer frühen Alpha Phase sei. Dies könnte Fans, die wegen der etwas schwachen Optik skeptisch sind, eventuell beruhigen.

Quelle: Ubisoft