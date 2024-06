THQ Nordic – Der österreichische Publisher ist mit gleich fünf Spielen auf der gamescom 2024

THQ Nordic ist auf der gamescom 2024. Dies bestätigte der Publisher mit Sitz in Wien in einer Pressemitteilung auf ihrer Website. Natürlich sind wir vor allem gespannt, endlich Gameplay vom Gothic Remake zu sehen und tatsächlich, das Spiel wird auf der Messe spielbar sein. Des weiteren hat man noch vier weitere Spiele im Gepäck.

Mit diesem Aufgebot kommt THQ Nordic

Also, fünf Spiele werden insgesamt mitgebracht, zwei davon sind aber noch streng geheim. Man ließ es sich aber nicht nehmen, Hinweise auf diese Geheimtitel zu geben. Mit diesen Titeln wird man in Köln auffahren:

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Das Remake zum 2010 erschienenen Platformer mit Disneys Maskottchen.

Piranha Bytes Kultrollenspiel wird von Grundauf neu aufgelegt und Fans warten schon seit Ewigkeiten darauf, Bewegtbildmaterial vom Spiel zu sehen. Bisher gab es leider nichts Zeigbares, aber mit einem Release noch in diesem Jahr wird es höchste Zeit, mal etwas zu sehen und dies soll nun auch endlich geschehen.

Titan Quest II

Die Forsetzung des Action-Rollenspiels aus dem Jahr 2006, welches euch in das antike Griechenland schickt, wird vom Münchner Entwicklerstudio Grimlore Games entwickelt.

_ _ _ _ _ _ (“Unangekündigtes Spiel #1”) und _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Ja, das sind 5 Wörter und 23 Buchstaben oder “Unangekündigtes Spiel #2”)

Zwei noch geheime Titel, über die nichts verraten werden kann. Sie werden aber noch vor der gamescom 2024 offiziell angekündigt werden, wer ratefreudig ist, der kann ja versuchen, anhand der Anzahl der Wörter und Buchstaben die Spiele zu erraten. Vielleich sind sie ja aus einer bekannten Spielereihe?

THQ Nordic wird auf der gamescom 2024 in Halle 7.1 am Stand A11/B10 zu finden sein. Dort werdet ihr all diese Spiele anzocken können.

