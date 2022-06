Prince of Persia: The Sands of Time – Fans können aufatmen

Nach einigen Gerüchten und Verwirrungen in der letzten Woche rund ums Remake von Prince of Persia: The Sands of Time hat Ubisoft nun bestätigt, dass die Neuauflage des Spiels nicht eingestellt wurde.

Das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time kommt

Ubisoft hat bestätigt, dass das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time nicht gecancelt ist. Nachdem Ende letzter Woche Händler wie GameStop und Amazon Vorbestellungen des Spiels zurückzogen, hatten Fans die Sorge, dass Ubisoft die Entwicklung des Remakes eingestellt hat. Fans können jedoch aufatmen, denn das Remake soll kommen. Doch aufgrund eines Entwicklerwechsels gibt es wohl erneut eine Verzögerung.

Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai entwickelten den Titel, bevor er nun an Ubisoft Montreal, den ursprünglichen Entwicklern der Sands of Time-Serie, übergeben wurde.

Kein Release im Geschäftsjahr 2023

Seit seiner Ankündigung im September 2020 hat das Remake einen steinigen Entwicklungszyklus hinter sich: Ursprünglich sollte das Spiel im Januar 2021 erscheinen, wurde dann aber auf März 2021 verschoben. Ubisoft erklärte damals, dass man das Gameplay und die Grafik des Projekts noch weiter verfeinern wolle. Im Oktober 2021 wurde dann bekannt gegeben, dass das Spiel stattdessen irgendwann 2022 oder 2023 erscheinen soll. So rechneter der Publisher zuletzt noch mit einem Release vor April 2023. Jedoch stellte Ubisoft in einem Statement nun klar, dass das Spiel nicht mehr für das Geschäftsjahr 2023 geplant ist.

Das Remake des Prince of Persia-Teils wird also kommen – nur wann, weiß noch niemand.

Prince of Persia: Die vergessene Zeit 135mm x 19mm x 156mm

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: gamespot

Titelbild: © Ubisoft