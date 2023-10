Skull & Bones – Piraten-Abenteuer schon wieder verschoben

So manches Spiel bei Ubisoft scheint ewig in der Entwicklung zu sein. Neben Beyond Good & Evil 2 ist dies nun auch Skull & Bones. Das Piraten Game hätte eigentlich schon lange erhältlich sein sollen. Schließlich war es mal als Erweiterung zu Assassin’s Creed 4 geplant. Doch in diesem Jahr erscheint der Titel nicht mehr. Stattdessen plant Ubisoft mit dem viertel Quartal des Geschäftsjahres. Somit würde dies den Zeitraum Januar – März 2024 umfassen. Dies geht aus einem aktuellen Finanzbericht von Ubisoft hervor.

Genießen wir die Ankündigung mal mit Vorsicht, denn der Titel musste schon so manche Verschiebung durchmachen. Immerhin gab es schon einige Alpha -und Betatests. Somit besteht Hoffnung. Geplant ist ein Release für PC, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4 und Playstation 5.

Quelle: Ubisoft