Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2023

Halloween steht vor der Tür und damit übergibt der Oktober die Releasevorschau an den November. Und der vorletzte Monat des Jahres startet direkt mit einer unfassbar großen Anzahl an neuen Spielen. Also, lasst uns keine Zeit verlieren und uns durch die Unmengen an neuen Games wühlen.

Der November füllt die Releasevorschau mit vielen Spielen

Phantom Rose 2 Sapphire (PC) – 30. Oktober

Ein Roguelike-Deckbuilder im Anime-Stil, ganz nach dem Vorbild von Spielen wie Slay the Spire.

Headbangers: Rhythm Royale (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Ein Rhythmus-Partyspiel mit humoristischer Präsentation und einem Fokus auf musikalischen Minispielen.

Jusant (PC, PS5, XSX) – 31. Oktober

Ein Puzzle-Action-Titel über das Klettern.

Little Goody Two Shoes (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Oktober

Ein narratives Horror-Adventure mit einem Anime-Mädchen in der Hauptrolle, in dem eure Entscheidungen Einfluss auf die Story nehmen.

The Foglands (PC, PS5, Meta Quest) – 31. Oktober

Ein VR-Horror-Shooter-Roguelike, bei dem ihr Monster bekämpfen müsst bevor euch der Nebel verschlingt.

You Will Die Here Tonight (PC) – 31. Oktober

Ein Horrorspiel mit einer Mischung aus Topdown- und First-Person-Ansicht mit vielen Fallen und fiesen Monstern.

Refind Self: The Personality Test Game (PC) – 1. November

Ein Pixelart-Adventure, bei welchem eure Entscheidungen eure Persönlichkeit festlegen.

RollerCoaster Tycoon Adventures (PS4, PS5, XSX, Switch) – 1. November

Eine basierend auf dem originalen Switch-Release verbesserte Version des Parkaufbau-Spiels mit überarbeiteter Controller-Steuerung.

Song of Nunu: A League of Legends Story (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 1. November

Ein knuffiges Action-Adventure in der Welt von League of Legends mit Nunu und Willump in den Hauptrollen.

Achilles: Legends Untold (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. November

Ein düsteres Topdown-Soulslike mit dem Helden aus der griechischen Mythologie.

Cactus Cowboy – Desert Warfare (PC, PS5) – 2. November

Ein lustiger VR-Shooter über Kakteen im Krieg.

Dead Island 2: Haus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. November

DLC zum Zombie-Action-RPG.

For the King 2 (PC) – 2. November

Teil 2 des rundenbasierten Roguelike-Tabletop-RPGs.

Gangs of Sherwood (PC, PS5, XSX) – 2. November

Ein kooperatives Action-Spiel in der Welt von Robin Hood.

My Time at Sandrock (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. November

Ein entspannendes RPG, bei dem ihr einer heruntergekommenen Minenstadt helft, wieder neu aufzublühen.

Phantom Blade: Executioners (PC, PS4, PS5) – 2. November

Ein rasanter 2D-Schnetzler mit handgezeichneten Grafiken.

Powerwash Simulator VR (Meta Quest) – 2. November

Zeit, Gebäude und andere Strukturen in VR zu reinigen.

RoboCop: Rogue City (PC, PS5, XSX) – 2. November

Dieser First Person-Shooter steckt euch in die Rolle von Alex Murphy, dem RoboCop, halb Mensch, halb Maschine, um die Straßen von Detroid aufzuräumen.

Star Ocean The Second Story R (PC, PS4, PS5, Switch) – 2. November

Ein Remake des Rollenspiel-Klassikers von 1998.

The Talos Principle 2 (PC, PS5, XSX) – 2. November

Die Fortsetzung des kniffligen Puzzle-Adventures mit vielen neuen Rätseln, die eine Menge Hirnschmalz erfordern.

Thirsty Suitors (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. November

Eine abgedrehte Mischung aus Dating Simulator, Koch- Kampf- und Skatingspiel.

Vampire The Masquerade – Justice (PS5, Meta Quest) – 2. November

Ein VR-Stealth-Adventure im Vampire The Masquerade-Universum.

Back to the Dawn (PC) – 3. November

Ein erzählerisches Adventure in der Welt der Tiere, in welchem ihr einem Fuchs bei seinem Alltag im Gefängnis begleitet.

EA Sports WRC (PC, PS5, XSX) – 3. November

Ein neues Spiel für Ralley-Liebhaber*innen.

Ebenezer and The Invisible World (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 3. November

Ein 2D-Metroidvania, welches eine neue Version der berühmten Weihnachstgeschichte von Charles Dickens erzählt.

Jumanji: Wild Adventures (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 3. November

Ein Koop-Action-Adventure basierend auf dem neuesten Jumanji-Film, nicht dem Klassiker mit Robin Williams.

Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion (PC, XSX) – 3. November

Steigt in die Libellen-Helikopter und erkundet den Wüstenplaneten aus der Luft.

One Night: Burlesque (PC, Switch) – 3. November

Ein storylastiges Puzzle-Adventure in einem Burlesque-Club.

Quantum Error (PS4, PS5, XSX) – 3. November

Ein düsterer First Person-Horror-Sci-Fi-Shooter.

StrangerZ (PC) – 3. November

Ein weiterer Titel in der stetig wachsenden Sammlung asymmetrischer Horror-Spiele, bei welchem ein Team aus mehreren Spieler*innen vor einem Killer/Monster entkommen müssen, in diesem Fall der “Stranger”.

The Silent Swan (PC, PS4, PS5) – 3. November

Ein Open World-Walking Simulator mit vielen mysteriösen Rätseln.

WarioWare: Move It! (Switch) – 3. November

Der nächste Teil von Warios verrückter Minispiel-Sammlung.

So, haben wir es endlich ans Ende der Releasevorschau geschafft. In diesem Berg von Spielen sollte doch sicher etwas für euch dabei gewesen sein, oder? Wir wünschen euch jedenfalls ein schönes Halloween und sehen uns nächste Woche bei der neuen Ausgabe der Releasevorschau wieder.

