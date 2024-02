Skull and Bones – Offene Beta startet bald

Um das Piratenabenteuer Skull and Bones tummeln sich seit jeher die verschiedensten Stimmen – insbesondere, weil es vor einiger Zeit abermals verschoben wurde. Doch nun scheint das Warten ein Ende zu haben, denn die Veröffentlichung am 16. Februar 2024 rückt unweigerlich näher. Und nicht nur das: Vom 8. bis zum 11. Februar könnt ihr kostenlos im Rahmen einer offenen Beta in das Game reinschnuppern. Was euch dabei erwartet, haben wir hier einmal für euch zusammengefasst.

Segel setzen und Anker lichten in der Welt von Skull and Bones!

Die Beta wird, wie der Name schon sagt, offen für alle Spieler*innen sein und das sogar auf allen verfügbaren Plattformen! Somit könnt ihr ab dem 08. Februar für ganze drei Tage auf dem PC (über Ubisoft Connect & Epic Games Store), PS5 und Xbox series X|S lossegeln und den virtuellen Wind in euren Avatarhaaren spüren. Der Vorabdownload beginnt in Europa am 06. Feburar um 10 Uhr (CET). Finden könnt ihr die Beta ganz einfach über den jeweiligen Store kurz vor Start.

Dabei könnt ihr Skull and Bones in vollen Zügen und zeitlich nur durch den Betarahmen begrenzt genießen und die offene See erkunden. Lediglich im Rang begnet ihr auf Ruhmstufe 6, Rang 1 (Brigant) die Grenze der Beta. Euren Fortschritt könnt ihr anschließend in die Vollversion übertragen, nachdem ihr sie erworben habt.

Ebenso lassen sich während der Beta exklusive Belohnungen erspielen, die ihr dann im vollwertigen Abenteuer nutzen könnt. So könnt ihr zum Beispiel einen treuen Lemuren an eure Seite gewinnen, ein Zeichensprache-Emote, eine Waffe und exklusive Skins.

Der Beta-Trailer bietet einige Einblicke, in das was euch erwartet. Wir für unseren Teil sind sehr gespannt, wie sich das umstrittene Skull and Bones letztendlich schlagen wird und bleiben für euch natürlich am Ball.

Quelle: Skull and Bones Homepage



Titelbild: © Ubisoft