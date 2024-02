Until Dawn – Remaster für PlayStation 5 & PC erscheint noch 2024

Nach den tagelangen Gerüchten rund um ein Remaster oder gar Remake zu Until Dawn für die PlayStation 5 und dem PC folgte gestern Abend die Auflösung in der neusten Folge der State of Play von Sony. Und wie sollte es anders sein, behielten die gut informierten Branchenexperten mal wieder recht. Das von Supermassive Games entwickelte Horrorspiel aus dem Jahre 2015 wird demnach noch in diesem Jahr für die aktuelle Konsolengeneration und dem PC erscheinen.

Kehre zu Until Dawn und damit nach Blackwood Mountain zurück

Für die neue Version von Until Dawn ist das noch recht frische Studio Ballistic Moon zuständig, die das Spiel auf Basis der Unreal Engine 5 komplett überarbeiten und damit das Original an vielen Stellen verbessern.

Sony Interactive Entertainment schreibt dazu auf dem PlayStation Blog folgendes:

“Neue und verbesserte Animationen bauen auf dem Erfolg der ursprünglichen Charakterdarbietungen auf. Dabei werden Charaktere, Umgebungen und Effekte verbessert, um ein tiefgreifend optimiertes, kinoreifes Horrorerlebnis zu bieten. Wir verwenden hierbei eine breitere kinematografische Farbpalette und neue Perspektiven, um die Story nuancierter und emotionaler zu machen.

Diese aktualisierte Version von Until Dawn bietet eine neue Third-Person-Kamera, die die dunklen, bisher unsichtbaren Winkel von Blackwood Mountain erhellt. Ihr könnt das Originalspiel aus einer neuen Perspektive erleben und verbesserte und neue Schauplätze mit neuen Interaktionen und Sammelobjekten erkunden. Durch das Integrieren einer Third-Person-Kamera und neuer kontextabhängiger Bewegungsanimationen der Charaktere können die Spieler diese schicksalhafte Nacht im Jahre 2014 jetzt noch lebhafter nachempfinden.

Auch der Sound von Until Dawn wurde massiv überarbeitet. Das Spiel bietet einen neuen Soundtrack vom legendären Horrorkomponisten Mark Koven und neue lizenzierte Musik. Unser Ziel war es, die fantastische erzählerische Integration des Originals beizubehalten, aber wir haben die Gelegenheit ergriffen, unerforschte emotionale Teile der Geschichte zu erweitern.”

In wieweit sich die Neuerungen und Verbesserungen im Spiel am Ende wirklich vom Original unterscheiden, sollen wir aber noch in diesem Jahr herausfinden können. Das neue Until Dawn wird noch 2024 erscheinen. Ein Release im Herbst ist hier am wahrscheinlichsten, da schließlich die Halloween-Zeit für jede Menge Schockmomente sorgt und die Aufmerksamkeit für Horrorfilme und Spiele am größten sein dürfte.

Unseren Test zur PlayStation 4 Fassung findet ihr hier:

Wir bleiben für euch am Ball und werden alle Neuigkeiten zu Until Dawn posten, sobald sie veröffentlicht werden. Das Spiel wird später in 2024 noch erscheinen.

Titelbild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Quelle: Sony via State of Play, PlayStation Blog