Death Stranding 2: On the Beach – Neuer Trailer auf Sony-Event vorgestellt

Auf der State of Play zeigte Sony den neuesten Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach von Hideo Kojima. Der Titel markierte den großen Abschluss der Show. Dabei zeigte der Trailer Neues zu den Charakteren und der Spielwelt.

Death Stranding 2: On the Beach ist der offizielle Name

Sony zeigte auf der State of Play einen umfangreichen Einblick in das neuste Spiel von Hideo Kojima. Darin sehen natürlich wieder Norman Reedus in der Rolle von Sam, der im zweiten Abenteuer die Menschheit vor der Auslöschung retten muss. Der Trailer zeigt außerdem noch das weitere Staraufgebot. Léa Seydoux und Troy Baker kehren ebenfalls zurück, während Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Film Director George Miller das Star-Essemble abrunden. Der Trailer geht dabei bereits etwas konkreter auf die Geschichte ein, zeigt aber auch die ein oder andere Szenerie aus dem Spiel.

Teil 2 scheint hier das Konzept des Erstlings aufzugreifen und bietet weite, offene Welten, die es zu erkunden gibt. Der Titel erscheint exklusiv für Playstation 5, allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden. Denn Sony entließ uns mit der Info, dass wir erst 2025 in den Genuss des Spiels kommen werden. Unklar ist auch ob Anfang oder Ende des Jahres. Eines könnte jedoch relativ klar sein: Rund um den Release Grand Theft Auto VI Release dürfte es wahrscheinlich eher nicht erscheinen.

Angebot Death Stranding Director's Cut [PlayStation 5] Der legendäre Spieleschöpfer Hideo Kojima bietet ein Erlebnis, das sich allen Genredefinitionen entzieht – jetzt im ultimativen Director's Cut erweitert und remastered.

Für die PlayStation 5-Konsole remastered – genieße überarbeitete, erweiterte Kämpfe und ein neues Wettkampfranglistensystem

Erweiterte Inhalte – nutze zusätzliche Waffen und Fahrzeuge, nimm es mit neuen Gegner auf und erkunde neue Orte mit zusätzlichen Missionen und Minispielen

Neue Entdeckungen – erlebe eine erweiterte Story in einem erweiterten Gebiet

"Social Strand System" – bleibe mit Spielern aus der ganzen Welt in Kontakt

Quelle: Kojima Productions

Bild: 2024 © Kojima Productions/ Sony Interactive Entertainment