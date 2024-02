Silent Hill 2 Remake – Neuer Trailer mit mäßiger Resonanz

Auf der State of Play zeigte Konami endlich einen Trailer zum kommenden Remake von Silent Hill 2 für die Playstation 5. Zu sehen war darin erstmals Gameplay. Ein besonderer Fokus dabei lag auf dem Kampfsystem. Doch die Reaktion im Internet ist eher durchwachsen.

Zweifel am Remake von Silent Hill 2

Lange mussten wir auf Spielmaterial zum Remake Silent Hill 2 warten. Doch nun konnten wir endlich auf der State of Play einen Blick erhaschen. Auffällig dabei ist die Kameraperspektive, die offensichtlich an das Remake von Resident Evil 2 erinnert. Aber auch die anderen Szenen erinnern eher an das Capcom-Werk, wie etwa die Kämpfe. Doch statt gut geklaut und schlecht selbst gemacht, hält sich die Begeisterung der Fans stark in Grenzen. Auf Youtube hat der Trailer knapp mehr Up- als Downvotes. Auch die Kommentarspalte ist alles andere als von positiver Stimmung umgeben. Kritisiert wird unter anderem die Optik, die gerade in Außenbereichen stark altbacken wirkt.

Fehlende Beleuchtung und teils hölzerne Animationen sollten bei solch einem Prestige-Titel nicht so herausstechen. Auch stören sich Fans an dem im Trailer gezeigten Action-Anteil. Atmosphärisch zeigte der Clip kaum nennenswerte Momente. Hinter dem Spiel stecken Blooper Team, die man durch Layers of Fear, Observer oder The Medium kennt. Ebenfalls für Enttäuschung sorgte, dass wir nach wie vor im Dunkeln tappen, wann das Spiel erscheint. Lediglich mit “now in Development” wurden wir aus dem Trailer entlassen. Nicht einmal ein Jahr. Das hinterlässt Zweifel. Aus dem Nichts erschien dagegen jedoch Silent Hill: The Short Message, welches ab sofort kostenlos spielbar ist und ein kleines Mini-Silent Hill ist.

Quelle: Konami Digital Entertainment via Youtube

Bild: 2024 © Konami Digital Entertainment