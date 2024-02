Diablo IV – Saison 3 gibt euch einen Begleiter an die Hand

Diablo IV konnte sich damals über gute Kritiken freuen, so auch in unserem Test. Mit saisonalen Inhalten und vor allem der Tatsache, dass man jedesmal einen ganz neuen Charakter hochleveln sollte, der dann auch bald wieder obsolet war, schlug der Hype um das Spiel schnell in Frust um. Mit Saison 3 bringt Blizzard aber zumindest Abwechslung mit einem saisonalen Begleiter in das Spiel.

Baut und verbessert eueren eigenen Begleiter

Ohne Koop kann es einem auf Dauer so ganz alleine in Sanktuario einsam werden. In Saison 3 könnt ihr das aber mit dem Seneschall-Konstrukt als saisonalen Begleiter ein wenig lindern und gewinnt zudem Hilfe für die zahlreichen Kämpfe die es an jeder Ecke zu gewinnen gilt. Freischalten könnt ihr diesen Begleiter indem ihr der neuen Questreihe folgt.

Diese behandelt das Vermächtnis von Zoltun Kull, einem berühmten Gründer der Horadrim, der der Dunkelheit verfiel. In dem neuen Dungeon findet ihr den Webstuhl des alten Schurken und müsst neue Herausforderungen bestehen. Als Belohnung winkt dann aber euer Seneschall-Konstrukt, dass euch im Kampf fortan unterstützt. In den neuen Gewölben könnt ihr besondere Steine finden, mit denen sich die Angriffe des Kontrukst beliebig anpassen lassen. Wenn ihr einmal einen Stein gefunden habt, könnt ihr ihn zudem so oft verwenden wie ihr wollt, abstruses grinding bleibt euch damit hoffentlich erspart.

Wie erwähnt findet ihr die Steine im neuen Dungeontypen “Gewölbe”, die als Gegner mit Konstrukten aufwarten und je nach Erfolg bessere Belohnung bieten. Auf Weltenstufe III gibt es dann auch die Alptraumgewölbe mit noch besserem Loot. Ohne grinding geht Diablo IV halt nicht, aber das wissen Spieler ja. Welches Ausmaß das annehmen wird und ob euch das dann Spaß macht müsst ihr selbst entscheiden. So oder so bietet die neue Saison wieder einiges an Inhalten und wird euch eine ganze Weile beschäftigen.

