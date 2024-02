Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 6.2024

In dieser Woche haben wir eine recht kleine, überschaubare Releasevorschau für euch vorbereitet. Sieben Spiele kommen in dieser Woche auf den Markt, aber so eine etwas ruhigere Woche kommt doch bestimmt auch mal gelegen. Dennoch wollen wir diese Veröffentlichungen nicht ignorieren.

Eine überschaubare Releasevorschau zum Februar-Beginn

Clem (PC, Switch) – 6. Februar

Ein knuffiges, handgezeichnetes Point’n’Click-Adventure mit einer etwas düsteren, teils traurigen und dennoch humorvollen Geschichte.

Empyrion – Galactic Survival: Dark Faction (PC) – 6. Februar

Neuer DLC zum Weltraum-Survival-Spiel Empyrion.

Foamstars (PS4, PS5) – 6. Februar

Square Enix Antwort auf Splatoon mit viel buntem Schaum und skurrilen Charakteren.

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 6. Februar

Das Gesamtpaket des chinesischen Soulslikes mitsamt allen veröffentlichten DLCs.

Dungeonoid 2 Awakening (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. Februar

Ein etwas anderer Dungeon Crawler, dessen Twist es ist, dass gleichzeitig auch das klassische Arcade-Spiel Breakout integriert wurde.

Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (PC, Switch) – 7. Februar

Ein Rhythmus-Spiel mit bekannten Stücken aus den Touhou Project-Spielen.

Helldivers II (PC, PS5) – 8. Februar

Mehr kooperatives Herumgeballer auf fremden Planeten mit fetten Wummen und fiesen Monstern.

Und zack, schon ist unsere Releasevorschau auch schon vorbei. Naja, es können ja auch nicht jede Woche unzählige Spiele erscheinen, nicht wahr? Auch wenn die Auswahl etwas überschaubar ist, war etwas für euch dabei? Teilt es uns gerne mit und wer weiß, vielleicht haben wir ja nächste Woche wieder etwas mehr Neuerscheinungen für euch.

